Conto online a zero spese: come scegliere quello giusto e non sbagliare

Nella scelta di un nuovo conto corrente a zero spese per gestire il proprio denaro e gli strumenti di pagamento da utilizzare nella vita di tutti i giorni è ormai fondamentale valutare le opportunità garantite da un conto online.

Questi conti rappresentano, sempre di più, un riferimento per il settore bancario e sono già stati scelti da milioni di risparmiatori italiani. I costi ridottissimi e spesso azzerati, infatti, rendono la scelta di un conto online l’opzione giusta su cui puntare sia come conto principale che come conto secondario, anche per i più giovani.

Chi cerca un conto online a zero spese può, quindi, valutare l’attivazione del Conto Flowe. Si tratta di un conto unico nel suo genere, in grado di offrire un servizio bancario completo e la possibilità di aiutare il pianeta contribuendo a piantare nuovi alberi (ne viene piantato uno ogni 100 pagamenti effettuati) per compensare la CO2.

A rendere ancora più interessante la scelta del Conto Flowe sono i costi. Il conto online in questione presenta, infatti, un canone zero nella sua versione base con una carta di pagamento abbinata per prelievi e pagamenti senza commissioni. Anche i bonifici sono gratis. Per scoprirne i dettagli è possibile fare riferimento al sito ufficiale:

Conto corrente online a zero spese: come scegliere l’opzione giusta

Il miglior conto corrente online, da utilizzare come conto principale o conto secondario o anche come conto per giovani e studenti, deve presentare caratteristiche ben precise. Il conto deve:

essere conveniente e gratuito con un canone zero per chi cerca un utilizzo base e con commissioni ridottissime o azzerate

con un per chi cerca un utilizzo base e con commissioni ridottissime o azzerate mettere a disposizione strumenti di pagamento completi con una carta di debito fisica e virtuale (per i pagamenti con smartphone)

con una carta di debito fisica e virtuale (per i pagamenti con smartphone) garantire una gestione completa e senza limitazioni tramite app

Conto Flowe: la scelta giusta per attivare un nuovo conto online conveniente e con un occhio all’ambiente

Il Conto Flowe è la scelta giusta per attivare un nuovo conto corrente online che sia completo e conveniente. La versione base del conto, FAN, presenta canone zero e include una carta di debito sia virtuale che fisica (in PLA).

Il saldo massimo è di 2.500 euro e ci sono 2 prelievi gratuiti al mese in area Euro. Da notare, inoltre, che i bonifici SEPA sono gratis. Da notare che è possibile effettuare versamenti sul conto tramite i punti Mooney. Per attivare il conto basta raggiungere il sito Flowe e seguire una procedura rapidissima.

Per gli utenti più esigenti c’è FLEX che costa appena 2,5 euro al mese ed include la carta di debito virtuale e una fisica (realizzata in legno). Questo conto riprende tutti i vantaggi del piano base incrementando il saldo massimo fino a 25.000 euro e garantendo prelievi gratuiti illimitati in area Euro. Da notare che è possibile effettuare versamenti sul conto.

Con il piano FLEX è possibile accedere a strumenti avanzati di gestione delle spese e ad una serie di promozioni esclusive. Flowe propone anche il piano più completo FRIEND, una soluzione premium dal costo di 10 euro al mese che porta a 75.000 euro il limite di prelievo e elimina tutte le commissioni per il prelievo in altra valuta, i pagamenti Cbill e PagoPA andando ad aggiungere ulteriori bonus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.