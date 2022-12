Conto online con carta abbinata in pochi minuti e senza verifiche di solvibilità con VIABUY

Per ottenere un conto con IBAN personale e una carta prepagata Mastercard in modo veloce, senza stress e verifiche di solvibilità, bastano pochi minuti. Chi è in cerca di una soluzione rapida, completa ed efficace per la gestione del proprio denaro può, infatti, fare affidamento a VIABUY.

Il conto online con IBAN e la Prepaid Mastercard di VIABUY sono disponibili in pochi secondi. La procedura di sottoscrizione è molto semplice, non richiede scartoffie o lungaggini burocratiche. Bastano pochi click dal sito ufficiale per completare l’apertura.

Per scoprire i dettagli di VIABUY e richiederne l’attivazione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Con VIABUY bastano pochi minuti per ottenere un nuovo conto online con IBAN e Prepaid Mastercard

Accedere ad un conto online deve essere una procedura rapida e veloce, senza complicazioni o lungaggini. Con VIABUY bastano pochi minuti per completare l’attivazione e iniziare subito ad utilizzare il proprio conto.

La proposta di VIABUY non richiede una verifica di solvibilità o reddito dimostrabile. Terminata la procedura di sottoscrizioni, il conto sarà aperto mentre nel giro di pochi giorni si riceverà a casa la carta Mastercard.

VIABUY mette a disposizione un conto online con IBAN personale e possibilità di gestione direttamente da app. I pagamenti e i prelievi possono avvenire con la VIABUY Prepaid Mastercard, con numeri in rilievo ed accettata praticamente ovunque.

Ci sono diverse modalità di ricarica del conto: oltre al bonifico SEPA, infatti, è possibile ricaricare tramite vari servizi accessibili direttamente tramite l’app andando così ad incrementare il saldo in pochi secondi.

VIABUY prevede un canone annuale di 19,90 euro con una quota di emissione di 69,90 euro una tantum. Per richiedere il conto e la carta abbinata è possibile seguire una semplice procedura di attivazione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.