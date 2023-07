Conto online gratis: scopri i tre zeri che ti regala SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online a canone zero fino a 30 anni, a canone zero per tutti per i primi 12 mesi e a zero spese per carta di debito e prelievi in area Euro. Offerto da Banca Mediolanum, è il conto online che offre il canone e le principali operazioni bancarie gratis, vantando un’eccellente solidità finanziaria.

Per sfruttare i vantaggi di SelfyConto è sufficiente aprire un nuovo conto corrente tramite questa pagina del sito Banca Mediolanum, cliccando sul pulsante in alto a destra Apri SelfyConto. L’apertura (e l’eventuale chiusura) del conto è gratuita.

SelfyConto, il conto online a canone zero di Banca Mediolanum

Il conto corrente online SelfyConto di Banca Mediolanum consente a tutti di usufruire del canone a zero per il primo anno. In più, il canone rimane a zero fino al compimento dei trent’anni.

Non solo però, perché c’è la possibilità in via promozionale di azzerare il canone anche dopo i 30 anni e terminati i primi 12 mesi dall’apertura del conto.

Gratuito anche il canone per la carta di debito. Zero spese inoltre per i bonifici online, i prelievi ATM e l’addebito delle utenze.

Oltre alla carta di debito, puoi associare al SelfyConto anche la Mediolanum Credit Card e la Mediolanum Prepaid Card, rispettivamente la carta di credito e la carta prepagata di Banca Mediolanum. Il canone della carta di credito è di soli 12 euro all’anno, puoi richiederla all’apertura del conto ed ha un plafond a partire da 1.500 euro al mese.

