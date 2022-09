Conto online per trading online: quale servizio scegliere

Il trading online è una pratica molto diffusa che permette, a patto di avere le adeguate conoscenze, di effettuare investimenti vantaggiosi.

Ancor prima di cominciare ad affacciarsi al settore però, è molto importante scegliere con attenzione la piattaforma a cui ci si affida per la compravendita di azioni, criptovalute o qualunque altro tipo di asset finanziario.

Con SelfyConto, è possibile ottenere piena operatività del settore del trading online in un ambiente ideale per tale scopo.

Andando invece a optare per servizi poco affidabili, il rischio è quello di ritardi o down, assolutamente deleteri in un contesto così volatile.

In altri casi, il denaro disponibile sull’account non è protetto in modo adeguato da potenziali attacchi hacker o rischi simili.

La scelta di un servizio solido dunque è essenziale per cominciare la propria attività nel trading online con il passo giusto.

Con l’app di SelfyConto sei subito operativo nel settore trading

SelfyConto è una piattaforma proposta da Banca Mediolanum. L’istituto bancario in questione, non necessita di particolari presentazioni: si tratta di una realtà del settore tra le più famose in Italia e non solo.

Il conto corrente online in questione offre diversi vantaggi che vanno ben oltre i semplici investimenti.

Si parla, tra le altre cose, di nessun costo di canone annuo per chi è under 30 (il primo anno è invece gratuito per tutti).

La presenza di una carta di debito gratuita, con possibilità di effettuare prelievi da ATM in area Euro senza alcun tipo di costo.

La possibilità di effettuare pagamenti direttamente da smartphone e le più comuni operazione bancarie a costo zero, sono altri vantaggi alquanto interessanti legati a SelfyConto.

