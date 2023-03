Contro il PC che frigge le uova, il potente dissipatore GAMMAXX è la migliore CURA

Col caldo afoso di questi giorni i nostri PC diventano sempre più bollenti. Se anche a te capita che il case è così caldo che a momenti ci puoi friggere perfino le uova, forse è arrivato il momento di cambiare e procurarti magari un prodotto come l’ottimo dissipatore per processori GAMMAXX L360 V2 di DeepCool, che è su Amazon all’ottimo prezzo di 109€, con le spese di spedizione comprese. Grazie al design a micro canali d’acqua a forma di E può migliorare efficacemente l’efficienza della circolazione del calore e ingrandire l’area di contatto termico.

Equipaggiato con sistema Anti-leak Tech Inside, il device vanta un sistema di illuminazione a 12 V RGB integrato per waterblock e ventole, supporta le schede madri tradizionali con controllo della luce sincronizzato, ed è in grado di fornire copertura e dissipazione del calore efficaci per CPU di qualsiasi dimensione. GAMMAXX è compatibile per un facile montaggio e installazione illimitata su socket Intel / AMD.

GAMMAXX L360 V2, crollo di prezzo su Amazon

GAMMAXX è un marchio della famiglia di Deepcool, una delle aziende leader mondiali nel settore dei dispositivi di raffreddamento della CPU. In tal senso il modello GAMMAXX L360 V2 è avanzato in termini di affidabilità con il suo sistema “Anti-Leak Technology”, creato per consentire agli utenti di godere di prestazioni estreme del processore senza preoccuparsi delle perdite. Da questo punto divista, qualsiasi pressione dentro al sistema di circolazione verrà rilasciata nell’aria.

Il design a micro canali d’acqua a forma di E, inoltre può migliorare efficacemente l’efficienza della circolazione del calore e ingrandire l’area di contatto termico. Dal canto loro, le 3 ventole RGB da 120 mm sono dotate di 6 luci LED RGB ultra-luminose, tre effetti RGB incorporati (luce costante, respiro e meteoriti) e controllo PWM con prestazioni super silenziose. Il nuovissimo sistema di illuminazione a 12 V RGB con blocco dell’acqua e ventilatori soddisfa i tuoi desideri estetici e supporta le schede madri main stream con controllo della luce sincronizzato.

L’unità di base pesa circa 900 grammi e misura 54,4 x 143 x 143,5 millimetri. È equipaggiata con una ventola da 120 millimetri in grado di lavorare ad una velocità di rotazione variabile tra gli 800 rpm e i 1.800 rpm secondo le necessità del momento e da un sistema di 6 heatpipes. Insomma, un prodotto ultra valido per il tuo PC da non lasciarsi scappare a queste condizioni, visto che è in super offerta su Amazon a 109€, con le spese di spedizione comprese. Spunta il coupon da 20€ sulla pagina del prodotto, e il gioco è fatto.

