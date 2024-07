CONTROLLA CASA ovunque tu sia con la Telecamera da Esterno in OFFERTA SPECIALE

Per controllare casa quando sei in vacanza e tenere lontani eventuali visitatori indesiderati, prova la Telecamera Wi-Fi da Esterno FHD Tapo C500! Oggi è disponibile su Amazon a soli 36 euro grazie ad uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Telecamera Wi-Fi da Esterno FHD Tapo C500: funzionalità e modalità di utilizzo

La Telecamera Wi-Fi da Esterno FHD Tapo C500 è uno strumento indispensabile per monitorare casa nel miglior modo possibile.

Questo dispositivo offre immagini chiare e nitide con maggiori dettagli, mentre l’intelligenza artificiale intelligente identifica una persona mentre monitora il movimento con rotazione ad alta velocità, avvisando gli utenti se necessario.

La visualizzazione sarà sempre perfetta grazie ad una gamma orizzontale a 360° e verticale di 130° per coprire ogni angolo. Inoltre ti offre una visione notturna che ti garantisce una distanza visiva chiara fino a 98 piedi anche nel buio totale.

Ovviamente il dispositivo garantisce eccellenti prestazioni impermeabili e antipolvere quindi sarà possibile montarlo ovunque perché resisterà a qualsiasi icondizione ambientale esterna. Tra l’altro, le Opzioni di installazione sono multiple: è possibile utilizzare viti di montaggio, template e loop per installare su qualsiasi parete, soffitto o palo per una vista perfetta, ovunque tu voglia.

