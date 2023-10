Controlla gli allenamenti con XIAOMI SMART BAND 7 in offerta

Al giorno d’oggi gli allenamenti fuori casa sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana, permettendoci un grande benessere psicofisico. Spesso è però bene tenere monitorati gran parte dei nostri parametri vitali, in modo tale da allenarci in totale sicurezza. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ha recentemente pensato di proporti lo Xiaomi Smart Band 7 in offerta all’incredibile prezzo di soli 42 euro, con un sensazionale sconto del 28% rispetto al prezzo originale di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Xiaomi.

Xiaomi Smart Band 7: tutto sotto controllo

Partiamo innanzitutto da una delle caratteristiche più salienti alla base di questo smart band, ovvero lo schermo: abbiamo a disposizione un bellissimo display AMOLED con diagonale di 1.62 pollici, che presenta dimensioni maggiori del 24% rispetto ai modelli immediatamente precedenti. Questo ti consente di visualizzare in modo molto più efficiente le notifiche, gestendo i tuoi allenamenti in maniera efficace e ottimale.

È proprio sugli allenamenti che infatti si focalizza in particolar modo questo dispositivo, garantendoti addirittura più di 110 modalità sportive diverse. Grazie ai sensori presenti in corrispondenza della sua parte posteriore, poi, hai la possibilità di monitorare le calorie che bruci durante la tua sessione di allenamento, così come anche ogni singola variazione della frequenza cardiaca e la durata totale dell’allenamento. Non finisce qui: oltre alla frequenza cardiaca puoi monitorare senza problemi anche il consumo di ossigeno per minuto e la saturazione dell’ossigeno, un parametro davvero importante soprattutto durante le sessioni di jogging.

In base ai risultati raggiunti nei giorni immediatamente precedenti, poi, sarà lo stesso Xiaomi Smart Band 7 a fornirti consigli utili per gli esercizi attuali, basandosi in particolare sul consumo di ossigeno post-allenamento della settimana prima, anche in base all’intensità e alla tipologia dell’esercizio svolto.

Insomma, lasciarsi scappare un dispositivo del genere a poco più di 40 euro sarebbe davvero un peccato imperdonabile da parte tua, considerando le numerose funzioni che ti presenta al polso, utilissime per tutte le tue tipologie di allenamenti: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo di acquistare lo Xiaomi Smart Band 7 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e potrebbe dunque terminare senza preavviso da un momento all’altro.

