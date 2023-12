Controlla il tuo Mouse mentre giochi con questo tappetino Pad XL in OFFERTA!

Logitech G G840 è un Gaming Mouse Pad XL, ottimizzato per i sensori da gioco, con attrito moderato, superficie antiscivolo, per Mac e PC. Queste le dimensioni: 900x400x3mm. Grazie allo sconto dell’8% lo paghi solo 36,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Logitech G G840 Gaming Mouse Pad XL: le caratteristiche

L’altezza uniforme sulla scrivania consente di posizionare la tastiera da gioco come si preferisce, senza che intralci il mouse; comfort e opzioni. La superficie del mouse pad XL offre la giusta resistenza ai piedini del mouse quando si avvia o si arresta un movimento rapido o improvviso, tipico dei giochi a bassa DPI. Fornisce immagini ottimali al sensore per tradurre il movimento del mouse in movimento del cursore nei giochi ad alta velocità. Una superficie simile all’ambiente di test ottimale consente ai giocatori con PC di ottenere la massima precisione e accuratezza del sensore.

Impedisce l’attorcigliamento e lo scivolamento, mantenendo il mouse pad XL a posto con movimenti rapidi e ampi durante i giochi a bassa DPI. Materiale morbido, maggiore comfort per tutti quei movimenti del polso sul bordo del mouse pad da gaming.

