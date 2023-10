Controllare casa da lontano a SOLI 29€? Prova subito questa videocamera SUPER

Sei tante volte fuori per lavoro oppure ti piace passare il fine settimana di Halloween fuori città? Ma hai moltissima paura dei ladri, o di non poter controllare al massimo la tua casa? Beh, allora dovresti davvero provare questa telecamera di Tenda a soli 29,99€, il suo minimo storico, da non perdere. Corri adesso su Amazon, prima che possa finire.

Basta aver sempre paura dei ladri, da oggi la storia cambia davvero. La trovi su Amazon ad un prezzo assurdo, al suo minimo storico. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare gli sconti ed aggiungerla al carrello. Al checkout ti risulterà scontata automaticamente.

Videocamera Sorveglianza 1080P con 360°Pan/Tilt, Audio Bidirezionale, rilevamento del movimento e umano

I ladri proveranno neanche ad entrare, dopo che avranno visto all’entrata che tu controlli tutti anche quando sei fuori per qualche ora. Tutto sempre sotto controllo, senza problemi con questa super telecamera!

La funzione di comunicazione audio bidirezionale full-duplex in tempo reale ti consente di comunicare attraverso la telecamera sempre e ovunque. Inoltre, è possibile impostare 3 messaggi audio personalizzati (meno di 10 secondi) per salutare l’utente al negozio o avvisarlo di un furto.

Basato sulla tecnologia di identificazione delle immagini di deep learning AI di Tenda, CP3 integra il rilevamento delle figure e il rilevamento del movimento, riconosce accuratamente il movimento delle persone, acquisisce automaticamente immagini sospette e invia informazioni di allarme in tempo reale

I ladri non si avvicineranno più a casa tua con questa telecamera da interno Oggi, te la porti a casa a pochissimo, corri adesso su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.