Controller Nintendo Switch con WIRELESS e VIBRAZIONE: il prezzo è CROLLATO, meglio affrettarsi

Se ti urge un joystick nuovo oppure vuoi sostituire quello che hai già con uno senza fili e magari con vibrazione per vivere ancora più intensamente i giochi con cui ti stai divertendo, allora questa è l’offerta che fa per te! Controller per Nintendo Switch Zakgbxbig, wireless, con Turbo e Doppia Vibrazione, sarà tuo a soli 20,99 euro, grazie allo sconto del 19%! Quindi, potrai dire addio a scomodi fili, mentre la sua forma ergonomica garantisce una comoda impugnatura che non stanca anche dopo diverse ore di gaming.

Controller per Nintendo Switch Zakgbxbig: caratteristiche

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche del controller oggetto di questa strepitosa promozione. Il gamepad pro per Switch supporta funzioni quali Gyro Axis, Dual Vibration e Turbo. Ideale per giochi come Zelda, Mario Odyssey, Splatoon 2, Mario Kart ecc. Totalmente wireless, integrato con una batteria ricaricabile da 500 mAh, non ti costringerà a comprare delle pile ed è ottima anche l’autonomia, visto che arriva fino a 8 ore. Dunque non dovrai stare con l’ansia di doverlo ricaricare stesso. Inoltre, può stare in stand-by fino a 25 giorni. Il tempo di ricarica è di 2 ore. Potrai giocarci fino a una distanza di 10 metri, quindi potrai stare anche molto distante da Pc o Tv.

Ti garantisce un’esperienza di gioco più realistica grazie a doppi motori elettrici e funzioni di controllo del movimento del giroscopio a 6 assi. Parliamo altresì di un joystick 3D ad alta precisione. E ancora, 4 funzioni di indicazione LED blu e 16 pulsanti di ingresso, include un accelerometro e un sensore giroscopico, così potrai utilizzarlo indistintamente sia con la mano destra che con quella sinistra. Infine, il design ergonomico e il peso leggero lo rendono comodo anche per lunghe ore di gioco continue.

Cos’altro dobbiamo aggiungere? Con soli 20,99 euro porterai a casa un controller per Nintendo Switch comodo e funzionale, per tante ore di gioco senza stancarti e dover cambiare continuamente le pile!

