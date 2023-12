Controller Xbox Wireless color Bianco compatibile con Pc, smartphone e tablet scontato del 25%: approfittane ora!

Straordinaria offerta per chi necessita di un controller Xbox: la versione Wireless, di colore bianco, compatibile anche con Pc Windows e dispositivi Android, è in offerta su Amazon con il 25% di sconto! Quindi lo paghi solo 44,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Controller Xbox Wireless bianco: le caratteristiche

Personalizza il controller modificando la mappatura dei pulsanti e collega qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3.5 mm. Include la tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth per il gaming wireless sulle console supportate, PC Windows 10, telefoni Android e tablet. Supporto per iOS prossimamente disponibile. Resta sul bersaglio con una presa testurizzata su grilletti e con un D-pad ibrido per input accurati.

Cattura e condividi facilmente contenuti come screenshot, registrazioni e altro con il pulsante condividi. Associa e passa facilmente da un dispositivo all’altro, inclusi Xbox Series X, Xbox One, PC Windows 10 e Android; supporto per iOS prossimamente disponibile.

