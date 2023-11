Controllo perfetto con mouse Logitech G305 in offerta

Dopo anni e anni di pandemia, finalmente la componentistica per PC è tornata a prezzi a portata di tutte le tasche. Quando ci accingiamo ad assemblare un PC ex-novo, una delle prime componenti a cui pensiamo è senz’altro quella del mouse, soprattutto se viene utilizzato in ottica gaming, dove chiaramente la precisione e la rapidità d’uso sono componenti fondamentali per la buona riuscita della partita, soprattutto se in multiplayer online. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il mouse Logitech G305 Lightspeed in offerta al sensazionale prezzo di soli 31 euro, con un buonissimo sconto del 57% rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso Logitech.

Mouse Logitech G305: la vittoria in pugno

Uno dei fiori all’occhiello alla base di questo mouse è rappresentato senz’altro dal sensore Gaming Hero presente nella parte inferiore, che assicura una sensibilità che può arrivare addirittura a 12’000 DPI: questo è un fattore fondamentale soprattutto se ti ritrovi a giocare a sparatutto in prima persona come Call of Duty o Battlefield, dove la precisione è la condizione necessaria per portarsi agilmente la vittoria a casa.

La connettività, poi, è la parola chiave di questo mouse Logitech, grazie a una connessione wireless ultraveloce che ti permette di ridurre al minimo l’input lag, con meno di 1 millisecondo di risposta: ogni tuo comando sarà praticamente istantaneo, e ti porterà ad avere la meglio anche nelle più agguerrite partite in multiplayer competitivo. Per non parlare poi del suo design estremamente leggero, dal momento che ha un peso di soli 99 grammi, garantendoti in questo caso una manovrabilità davvero senza eguali. Eccezionale anche l’autonomia, dal momento che con una singola ricarica ti garantisce fino a 250 ore di utilizzo.

In definitiva, a poco più di 30 euro hai la possibilità di accaparrarti un mouse dalle prestazioni eccezionali, realizzato soprattutto nell’ottica gaming, grazie a dei tempi di risposta praticamente azzerati che ti permetteranno di vincere davvero ogni match: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo mouse Logitech G305 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

