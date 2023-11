Controllo totale con GALAXY WATCH5 in offerta

Spesso e volentieri abbiamo la necessità di tenere monitorati gran parte dei nostri parametri vitali, soprattutto nel caso in cui stiamo conducendo un allenamento di jogging fuori casa, e magari abbiamo bisogno anche di tenere controllate le nostre notifiche senza necessariamente fermarci. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il Galaxy Watch5 in offerta al sensazionale prezzo di soli 229 euro, con un ottimo 30% di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Galaxy Watch5: allenamenti al top

Grazie a questo smartwatch hai praticamente il controllo totale sul tuo corpo e i relativi parametri vitali: grazie infatti a uno speciale sensore biometrico posto nella parte posteriore del dispositivo, puoi controllare la tua frequenza cardiaca (con un vero e proprio tracciato ECG), la percentuale di massa grassa, e tanto altro ancora. Lo smartwatch presenta anche la modalità sleep tracker, con la quale sarà perfettamente in grado di monitorare il tuo ciclo del sonno, riuscendo perfino a pianificare l’ora in cui andare a dormire, registrando ogni singola fase del tuo sonno.

Per non parlare poi dell’eccellente autonomia, garantita dalla batteria a ricarica veloce: nel giro di appena 30 minuti infatti è in grado di passare dallo 0% al 45% di ricarica, permettendoti così di arrivare senza alcun tipo di problema alla fine della giornata, a differenza di tanti altri modelli precedenti.

Con il display frontale realizzato in cristallo di zaffiro, poi, non ti dovrai nemmeno preoccupare di eventuali urti o traumi, dal momento che questo smartwatch è davvero resistente e robusto. Questo smartwatch è poi un compagno fedele per le tue sessioni di fitness, in quanto riesce a tenere perfettamente conto di ogni caloria bruciata, oltre che proporti più di 90 tipologie di esercizi diversi per allenarti.

Puoi perfino cambiare completamente stile del tuo smartwatch, grazie ad una gamma pressoché infinita di cinturini e fasce che potrai cambiare quotidianamente in maniera semplice e intuitiva, in base al tuo mood del momento.

In definitiva a poco più di 220 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori smartwatch attualmente in circolazione, grazie al quale i tuoi allenamenti fitness miglioreranno più che mai: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Galaxy Watch5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.