Convertibile 2 in 1: ecco il SURFACE PRO 9 in offerta su Amazon

Spesso e volentieri al giorno d’oggi sentiamo la necessità, quando siamo in mobilità, di avere con noi un dispositivo che ci permetta di continuare senza problemi il nostro flusso di lavoro o di studio universitario. In questo caso la soluzione migliore è rappresentata dai convertibili 2 in 1, che hanno sia la potenza di un notebook portatile, che l’estrema portabilità e comodità caratteristici di un tablet qualunque. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ha deciso di proporti il Microsoft Surface Pro 9 in offerta allo strabiliante prezzo di soli 1446 euro, con un ottimo sconto pari al 23% del prezzo originariamente suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Microsoft.

Surface Pro 2: identità duplice e perfetta

La natura duplice è senz’altro una delle caratteristiche che apprezzerai più di questo Surface, che si presenta in questo caso nella sua variante Pro, decisamente più potente rispetto al modello di base, con il quale sarai in grado di eseguire e portare a termine qualsiasi attività di lavoro.

Il cuore pulsante alla base di questo dispositivo è senz’ombra di dubbio il processore Intel Core i7 di 12° generazione, che garantisce il massimo delle prestazioni possibili da un terminale del genere. Oltre a questo troverai uno spazio di archiviazione SSD da bene 256 GB, all’interno del quale potrai inserire qualsiasi foto, video o file di lavoro che desideri.

Molto apprezzata anche l’autonomia di questo convertibile, che grazie alla batteria ti permette di coprire fino a 15 ore di accensione continua, riuscendo così ad arrivare senza alcun tipo di problema alla fine della tua giornata lavorativa. A questo puoi poi abbinare diversi accessori molto utili e interessanti che ne vanno a potenziare le caratteristiche, tra cui ad esempio la tastiera Signature o la penna Surface Slim Pen 2, l’ideale per prendere gli appunti in università per esempio.

Insomma, a meno di 1500 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo che fa sia da notebook che da tablet, riuscendo a congiungere alla perfezione i pregi di entrambe le categorie: ecco uno dei tanti motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo Surface Pro 9 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e potrebbe dunque terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.