Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux, la temperatura del PC scende, ma il prezzo ancora di più!

Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux è un sistema di raffreddamento a liquido progettato per mantenere le prestazioni ottimali del PC, senza problemi di surriscaldamento, durante lunghe sessioni di renderizzazioni audio e video, e soprattutto quando è messo alla prova dai giochi più pesanti e esuberanti. Essendo prodotto da Cooler Master, azienda leader da anni in ambito tecnico PC è garantita l’alta qualità, che vista la moda del momento fa il paio con vistose e personalizzabilissime luci led che andranno ad illuminare il case. Una soluzione estremamente valida per tenere al fresco il computer, che Amazon propone con uno sconto davvero eccezionale: MENO 41%, ovvero un taglio netto di ben 75 euro! Da 180 euro Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux crolla sino a fermarsi a 105,40 euro!

Silenzioso, efficace, coloratissimo

Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux è composto da un blocco pompa unito a un radiatore e una serie di ventole progettate per garantire un flusso d’aria ottimale. Questo assicura che il calore venga dissipato in modo efficace, mantenendo il processore e gli altri componenti PC alla giusta temperatura per evitare danni causati dal surriscaldamento. Le ventole sono progettate per garantire un flusso d’aria silenzioso, riducendo al minimo il rumore generato dal sistema di raffreddamento.

Andando più nel dettaglio queste sono le ottime caratteristiche tecniche:

Blocco pompa rivisto: ha una base in rame a microcanali ridisegnata per il 20% di superficie in più.

Pompa a doppia camera e girante in ceramica per ottimizzare il flusso e la pressione idrica.

Ventilatori con pale interconnesse per migliorare la pressione dell’aria tenendo al minimo il rumore (32dBA max).

Blocco radiatore in alluminio a basso profilo contiene una maggiore densità di alette.

LED RGB totalmente personalizzabili e sincronizzabili direttamente tramite schede madri certificate RGB o tramite il controller manuale incluso e il software MasterPlus.

Completamente compatibile con Intel e e AMD

Basta con rumorosissime ventole per raffreddare il PC, che quando girano al massimo fanno un frastuono insostenibile! Meglio una efficace, silenziosa, “liquida” e coloratissima soluzione come Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux! Oggi proposta con un maxi sconto Amazon da brividi… MENO 41%!

