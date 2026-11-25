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Se stai pensando di cambiare operatore telefonico entro fine novembre, vale la pena dare un’occhiata a quello che sta proponendo CoopVoce. L’operatore virtuale, che oggi opera sulla rete Vodafone, ha rilanciato la promozione del primo mese gratuito sulle sue offerte CoopVoce Turbo 5G, e la finestra temporale per approfittarne si chiude il 2 dicembre 2026. In pratica, chi porta il proprio numero da un altro gestore può attivare la Turbo 200 o la Turbo 400 senza pagare nulla per il primo mese. Non male come punto di partenza.

Cosa sono le offerte Turbo 200 e Turbo 400

Le due tariffe sono disponibili da gennaio 2026 e rappresentano l’offerta di punta di CoopVoce sul segmento 5G. Il nome non lascia spazio a dubbi: la differenza principale sta nel volume di dati inclusi ogni mese.

Turbo 200 : 200 GB di dati in 5G, chiamate illimitate, 1.000 SMS — a 7,90 euro al mese .

: 200 GB di dati in 5G, chiamate illimitate, 1.000 SMS — a . Turbo 400: 400 GB di dati in 5G, chiamate illimitate, 1.000 SMS — a 9,90 euro al mese.

Entrambe le offerte includono la connettività 5G con velocità fino a 2 Gbps. Per capire cosa significa nella pratica: 2 Gbps è una velocità di picco che permette di scaricare un film in alta definizione in pochi secondi, o di usare applicazioni in streaming senza praticamente nessuna latenza percepibile. Ovviamente si tratta di una velocità teorica massima, ma il dato è comunque indicativo della qualità della rete.

Il primo mese gratis con il CoopVoce Turbo 5G: come funziona

Il meccanismo della promozione è semplice: attivando una delle due offerte CoopVoce Turbo 5G con portabilità del numero — cioè trasferendo il tuo attuale numero da un altro operatore — il primo mese non viene addebitato. Nessun costo, nessun rimborso posticipato: il primo rinnovo parte dal secondo mese.

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La promozione è valida fino al 2 dicembre 2026, quindi i giorni utili sono pochissimi. Se stai valutando il cambio, è il momento di decidere rapidamente. La portabilità in Italia richiede in genere qualche giorno lavorativo per completarsi, quindi è consigliabile non aspettare l’ultimo minuto.

Vale la pena ricordare che CoopVoce ha completato la transizione alla rete Vodafone, il che si traduce in una copertura 5G più estesa rispetto al passato. Chi in precedenza aveva trovato lacune nella copertura potrebbe trovare la situazione migliorata in modo significativo.

Quanto si risparmia davvero con il primo mese gratis

Fare due conti è immediato. Con la Turbo 200 a 7,90 euro al mese, il primo mese gratuito equivale a un risparmio diretto di 7,90 euro. Con la Turbo 400 a 9,90 euro, il risparmio sale a 9,90 euro. Non sono cifre astronomiche, ma considerate che si tratta di offerte già posizionate su prezzi molto competitivi per il segmento 5G con grandi volumi di dati.

Per fare un confronto di massima: 400 GB di traffico dati in 5G a meno di 10 euro al mese è una proposta che difficilmente si trova a queste condizioni sul mercato italiano. E con il primo mese gratis, il risparmio nel primo anno diventa ancora più evidente.

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A chi conviene e a chi no

Le offerte Turbo di CoopVoce sono pensate soprattutto per chi:

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usa molti dati in mobilità — videochiamate, streaming, smart working da smartphone o tablet in tethering;

vuole un piano con chiamate davvero illimitate senza sorprese;

cerca un operatore stabile, con alle spalle una rete consolidata come quella Vodafone;

ha già un numero da portare e vuole sfruttare il bonus del primo mese gratuito.

Chi invece usa pochi dati ogni mese — diciamo meno di 20-30 GB — probabilmente non ha bisogno di 200 o 400 GB, e potrebbe trovare offerte più economiche su volumi ridotti. In quel caso, la Turbo 200 e la Turbo 400 sarebbero un acquisto sovradimensionato rispetto alle proprie abitudini reali.

Un altro aspetto da considerare: le 1.000 SMS inclusi mensili sono più che sufficienti per la stragrande maggioranza degli utenti, anche se oggi i messaggi tradizionali sono stati in gran parte sostituiti da app di messaggistica. In ogni caso, è un plus senza costi aggiuntivi.

Come attivare l’offerta prima della scadenza

Per attivare una delle due offerte CoopVoce Turbo 5G con il primo mese gratuito, è necessario richiedere la portabilità del numero. Puoi farlo direttamente sul sito ufficiale di CoopVoce oppure in uno dei punti vendita Coop sul territorio. Tieni a portata di mano il tuo documento d’identità, il codice fiscale e il codice di migrazione (detto anche codice MNP) che puoi richiedere gratuitamente al tuo attuale operatore tramite SMS al numero 100 o equivalente.

Per approfondire i dettagli tecnici delle offerte puoi consultare la scheda completa su MondoMobileWeb, che riporta le condizioni aggiornate della promozione.

Se stai aspettando il momento giusto per cambiare operatore, la combinazione tra prezzi contenuti, volumi di dati generosi e il bonus del primo mese gratuito rende questa finestra di fine novembre una delle più interessanti degli ultimi mesi. La scadenza del 2 dicembre 2026 non è lontana: meglio valutare adesso piuttosto che rimandare e perdere l’occasione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.