Copertura Wi-Fi in TUTTA LA CASA con il ripetitore TP-Link IN SCONTO su Amazon

L’utilità di un ripetitore si avverte nel momento in cui la copertura Wi-Fi all’interno di una casa non riesce a comprendere tutte le stanze. Queste avviene nel caso di case grandi oppure, molto più semplicemente, nel caso in cui vi siano dei muri ad ostruire la copertura completa e corretta. Nel settore dei ripetitori, TP-Link è sicuramente una delle aziende leader che ha saputo realizzare, nel corso degli anni, dei device di assoluta affidabilità. Per questo motivo vi segnaliamo lo sconto sul ripetitore targato proprio TP-Link: 15% di sconto per un prezzo finale di 16,99€.

Il ripetitore TP-Link porta il Wi-Fi in tutte le stanze della casa con lo sconto di Amazon!

Questo ripetitore assicura una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps con frequenza 2.4 Ghz, ideale per streaming video ed online gaming. L’installazione a muro rende sufficiente la presenza di una presa elettrica per l’utilizzo del prodotto. È sufficiente la pressione del tasto WPS sull’access point/router sorgente seguita dalla pressione del tasto Range Extender per mettere in funzione il device. La porta LAN è utilizzabile per la connessione di dispositivi Ethernet, trasformando il prodotto in un adattatore: indicato in particolar modo per SmartTV e Decoder.

L’indicatore LED mostra il livello del segnale proveniente dall’access point/router sorgente ricevuto dal dispositivo, consentendo di determinare facilmente il miglior posizionamento del prodotto. La gestione profili consente inoltre la portabilità del dispositivo, che ricorderà le reti wireless a cui è stato precedentemente associato. È sufficiente una pressione del tasto Pair per associare un qualsiasi dispositivo wireless alla rete. Un dispositivo, dunque, facilmente utilizzabile e comodo ad un prezzo più che vantaggioso.

Lo sconto, dunque, in cui è coinvolto questo ripetitore TP-Link è del 15% per un prezzo finale di 16,99€.

