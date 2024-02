COPPIA DI LAMPADE solari auto-ricaricabili LED: spendi poco e risparmi tanto (20€)

Le lampade solari LED esterne con sensore di movimento offrono una soluzione efficiente ed ecologica per l’illuminazione del giardino e degli spazi esterni. Con la modalità giorno e notte, queste lampade si accendono automaticamente al calare del sole e si spengono all’alba, garantendo un’illuminazione ottimale durante le ore buie.

Adesso però non devi fare alcuna rinuncia: devi sapere che con un investimento di soli 20 euro puoi risolvere ogni problema acquistando su Amazon questo set che include due fari solari con cavo di prolunga da 5 metri ciascuno, che consente di posizionare le lampade in punti strategici del giardino o dell’area esterna.

Luci solari al LED auto-ricaricabili: LUCE A RISPARMIO energetico

C’è infatti una modalità a luce costante, che mantiene cioè sempre accesa la lampada; poi l’opzione luce costante + modalità di rilevamento e, infine, la modalità di rilevamento del movimento, che accende la luce solo quando percepisce la presenza di qualcuno e per pochi secondi.

A seconda di come le regoli, questo interessanti faretti emettono poi una luce intensa o meno. Ovviamente l’intensità e la possono influire sulla durata della batteria e quindi della luce: in generale, grazie alla classe di efficienza energetica A+++, queste lampade solari sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre il consumo elettrico e a risparmiare sui costi energetici.

Come se non bastasse non devi preoccuparti di tenerli al riparo, visto che sono resistenti anche alla pioggia. Se sei quindi alla ricerca di un modo per illuminare a costo zero l’ingresso del tuo garage o degli angoli bui del tuo giardino o attorno alla tua casa, fai tuoi questi faretti su Amazon con autoricarica a pannello solare a 20 euro. Spendi poco oggi, e risparmi tanto domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.