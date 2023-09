COPRIBICI impermeabile a soli 6 EURO! Proteggi la tua bici con pochi spicci

Per quanti devono lasciare la propria bici (manuale o elettrica che sia) all’esterno, per esempio nel proprio cortile o in un parcheggio senza copertura, un copribici è sicuramente una salvezza non da poco. Del resto, pioggia, polvere o umidità particolarmente seria e insistente, danneggiano la proprio biruote. Per fortuna, proprio oggi su Amazon c’è una doppia offerta che ti farà pagare un copribici impermeabile con sacca per portarlo dove vuoi a soli 6 euro, sfruttando lo sconto di base e un coupon del 5%! Le dimensioni sono 200 X 110 X 90cm!

Copribici impermeabile ODSPTER: le caratteristiche

Questo copribici impermeabile è realizzato con materiali resistenti 210D, forte e impermeabile per proteggere la tua bicicletta da pioggia, polvere, sole e graffi. Il materiale impermeabile e anti-UV con rivestimento in PU protegge la bicicletta anche in caso di pioggia forte, ma anche forte luce solare. Adatto anche per interni e scaffali in box o garage. Abbiamo detto che le dimensioni sono 200 x 110 x 90 centimetri, quindi molto grande, ideale per una bicicletta da 29 pollici, 1,8 metri), 2 mountain bike fino a 28 pollici insieme o per le piccole moto.

E’ estremamente facile da pulire, stendere e asciugare al sole. Confezionato in una borsa con coulisse di alta qualità per riporlo comodamente. Il Tessuto Oxford è molto forte e resistente con cuciture doppie che offrono un’eccellente protezione dalle condizioni climatiche avverse, pioggia, neve, ghiaccio, vento, polvere o sole. Facile da riporre grazie a un sacco, che ti consente di portarlo ovunque vuoi: per una gita fuori porta; la casa al mare, in montagna o in campagna; il campeggio; fuori al tuo cortile o parcheggio; ecc.

Dunque, un copribici resistente, facile da usare e da riporre, molto resistente a tutte le intemperie, anche le più estreme. Che oggi paghi solo 6 euro: uno sconto del 5% che porta il prezzo a 12,99 euro a cui aggiungere facilmente un coupon di un altro 5% inserendo solo una spunta! Quindi lo pagherai solo 6 euro! Non temerai più pioggia, grandine, sole!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.