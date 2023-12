Copridivano in velluto spesso per 3 posti: prendilo ora in OFFERTA e proteggi il tuo divano!

MAXIJIN è un ottimo Copridivano in velluto spesso, antiscivolo, a 3 posti, super elasticizzato per garantire la migliore adesione al proprio divano. E’ ideale per proteggerlo da polvere, macchie, peli di animali e le loro unghie. Il colore è un elegante Velluto Blu Pavone. Lo sconto è del 5%, e oggi lo paghi solo 29,63 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

MAXIJIN Copridivano in velluto spesso: le caratteristiche

I copridivani Maxijin sono arredati con velluto felpato, in modo che il tessuto ottenga un manico extra morbido con pelo corto e denso. Il tessuto spesso non lascia pelucchi, non sbiadisce, durevole, delicato sulla pelle e traspirante per tutte le stagioni. E la combinazione di colorazione sana e pregevole fattura garantisce l’alta qualità. È disponibile anche in vari colori, che esalta l’arredamento del tuo soggiorno e illumina istantaneamente i tuoi vecchi mobili. E’ realizzato in 95% poliestere e 5% spandex vellutato. Grazie all’aggiunta di fibra spandex elastica ad alta densità, si adatta se il tuo divano è grande o piccolo, senza deformazioni. Un vero e proprio copridivano universale per adattarsi alla maggior parte dei divani in tessuto o pelle, divani con schienale alto. Adotta il processo di stampa e tintura attiva naturale, in modo che il colore del tessuto sia più bello. Sani ed ecologici.

Bonus con aste in schiuma nella confezione, infilate nelle pieghe del cuscino del divano dopo l’installazione dei coprisedili, non solo per rendere il divano montato a 3 posti pulito e senza pieghe, proprio come un copridivano su misura per il vostro divano. Inoltre impedisce al divano di muoversi quando una persona si alza o l’animale salti. Inoltre, c’è una fascia elastica sulla copertura per mobili per avvolgere saldamente il fondo del divano per un migliore effetto antiscivolo. Non solo rendi nuovo il tuo vecchio divano, ma proteggilo anche da macchie, polvere, usura e luce solare che causano la caduta o lo sbiadimento del divano, il graffio di animali domestici, cani e gatti. Il suo design senza spalline lo rende molto facile da installare e da togliere per il lavaggio.

