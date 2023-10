Con questa DOPPIA POTENTE torcia LED ricaricabile in OFFERTA non resterai più al buio!

Basta usare le vecchie torce o la lucina del telefono! Con Coquimbo Torcia LED USB Ricaricabile avrai una luce potente. Inoltre, con questa offerta ne compri ben due, che potrai usare per una luce ancora più forte o da regalare! Così potrai lavorare anche al buio, avere una luce nel buio quando si stacca l’interruttore o potrai usarla quando l’auto resta in panne la notte. Puoi portarla anche al campeggio. Oggi le paghi in offerta a soli 19,85 euro, grazie allo sconto del 10%!

Coquimbo Torcia LED: le caratteristiche tecniche

Vanta ben cinque modalità di illuminazione, così si adatta a tutte le esigenze. Presenta un esclusivo design girevole a 360 gradi che fornisce un’illuminazione multi-angolo. La base ha un forte magnetismo, quindi potrai appenderla mentre lavori a una superficie metallica e rilasciare luce per una facile riparazione. Ma è anche dotata di un gancio qualora manchi. Grazie alla batteria al litio ricaricabile incorporata, questa lampada officina ha un cavo di ricarica Micro USB, facile da caricare e riutilizzabile. Dopo una carica completa, può essere utilizzato continuamente per circa 2-3 ore in modalità ad alta luminosità.

Facile da portare, grazie al fatto che sia grande ‎solo 15,6 x 5,2 x 11,3 cm e pesa solo 300 grammi. Lo puoi inserire ovunque: in uno zaino, in una valigetta, in un borsone, dietro al cofano dell’auto. Inoltre, essendo anche bello esteticamente, grazie al fatto che sia avvolto in un guscio di plastica con uno strato di nerofumo che gli dona un tocco elegante. In realtà tale guscio è anche funzionale al fatto di essere antiscivolo e pieghevole.

Oggi ne porti a casa due Coquimbo Torcia LED pagandole in offerta a soli 19,85 euro, grazie allo sconto del 10%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.