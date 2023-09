Cornice digitale KODAK in OFFERTA: dai nuova vita ai tuoi ricordi!

Kodak è una multinazionale statunitense specializzata nella produzione di pellicole cinematografiche e apparecchiature per immagini e per la stampa. Che da anni produce prodotti e dispositivi che ci danno la possibilità di preservare al meglio i nostri ricordi, restando sempre al passo delle nuove tecnologie e delle nuove tendenze. E così, non poteva esimersi dal proporre una cornice digitale che possa riprodurre le immagini che abbiamo più a cuore in modo fluido, peraltro con una materiale in legno molto elegante. Che rievoca quelle di un tempo a casa dei nostri genitori o nonni. La cornice digitale Kodak è crollata di prezzo, grazie a una doppia promozione: un’offerta a tempo del 5% + un coupon del 20% che portano il prezzo a soli 88,28 euro! Ma bisogna affrettarsi.

Cornice in legno digitale Kodak: le caratteristiche

La cornice digitale KODAK classic è dotata di touch screen flessibile ed è basata sul sensore di gravità e supporta la rotazione automatica dell’immagine. Così si adatterà al meglio in base alle sue dimensioni. Il display è da 10 pollici HD con schermo IPS ad alta risoluzione 1280 x 800, per riprodurre facilmente foto, musica, presentazioni, video come si desidera. Il supporto può essere regolato fino a 178°. Si collega al wi-fi di casa grazie al modem integrato e può proiettare anche video o foto lanciati da un telefono Android/iOS. Dopo aver collegato la rete, aggiornerà automaticamente il calendario elettronico, l’orario e meteo. E le previsioni meteo dei due giorni successivi. Quindi potrai sapere che tempo fa e non dovrai smanettare per capire come aggiornare orario e data.

La cornice digitale Kodak ha una memoria interna da 16 GB. Supporta le schede SD/MMC o i dispositivi USB (fino a 64 GB), plug and play. Puoi memorizzare le tue foto preferite nella cornice digitale. Inoltre, è possibile copiare le foto ricevute nella cornice digitale su dispositivi multimediali rimovibili come le schede SD. La cornice in legno massello grigio è retrò ed elegante. Che sia posizionato sul desktop o appeso al muro, offre una bellissima visuale.

Insomma, un regalo adatto a tutti, dagli anziani agli adolescenti. Che oggi puoi fare tuo grazie a una straordinaria offerta a soli 88,28 euro! Grazie alla combo offerta a tempo (che sta per scadere!) e coupon del 20%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.