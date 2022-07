Cornice fotografica, la nuova funzionalità di Alexa da oggi è su tutti gli Echo Show

La nuova funzionalità Cornice fotografica è ora disponibile su tutti i dispositivi Echo Show. Precedentemente disponibile solo su Echo Show 15, Cornice fotografica trasforma i dispositivi con schermo in una bellissima presentazione di foto della durata di tre ore, creando l’atmosfera perfetta per una festa o una serata. Pronunciando “Alexa, avvia Cornice fotografica”, la funzionalità creerà automaticamente la presentazione utilizzando le foto archiviate su Amazon Photos (che offre spazio gratuito e illimitato di archiviazione fotografica ai membri Prime) o immagini stock.

Alexa, la Cornice fotografica e Amazon Photos

Questa nuova caratteristica, come accennato prima, trasforma tutti i dispositivi Eco Show in cornice digitale per le proprie foto, incorniciando di fatto digitalmente una qualsiasi immagine fissa o una presentazione fotografica. Ovviamente per godere fino in fondo della feature occorre essere abbonati ad Amazon Prime e dunque poter usufruire del servizio Amazon Photos compreso nel pacchetto.

Amazon Photos ti consente di eseguire il backup, organizzare e condividere le foto e i video presenti sul tuo telefono, il tuo computer e altri dispositivi. Puoi accedere a tutte le tue foto su quasi tutti i dispositivi e condividerle con amici e familiari.

Questa app per l’archiviazione delle foto ti permette di tenere foto e video al sicuro, anche nel caso in cui danneggiassi o perdessi il tuo dispositivo. Una volta che le foto saranno salvate in Amazon Photos, potrai eliminarle dal tuo dispositivo per liberare spazio e potrai accedervi da quasi tutti i dispositivi. Finalmente puoi avere le foto del tuo vecchio PC o telefono tutte insieme in un unico posto sicuro.

