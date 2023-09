Corri a comprare il Monitor LG da gaming in offerta su Amazon

Quando assembliamo un PC, sicuramente una delle prime componenti a cui pensiamo è il monitor: questo infatti deve essere a una risoluzione sufficiente da garantire la miglior visione possibile, sia in ottica lavorativa che soprattutto in certi ambiti specifici, come possono essere per esempio il gaming. È proprio sulla base di questa necessità che Amazon ci viene incontro proponendoti il monitor LG da gaming (modello 24GN65R) in offerta ad un prezzo stracciato di soli 149 euro, con un ottimo sconto del 37% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice.

Il monitor perfetto per giocare

Partiamo col dire che si tratta di un monitor con risoluzione Full HD e con diagonale da 24 pollici, praticamente una combo perfetta per godere appieno dei tuoi videogiochi preferiti in totale tranquillità e serenità. Grazie alla frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz, poi, riuscirà a garantirti una fluidità senza eguali. Ottimi anche i tempi di risposta di questo monitor: parliamo infatti di un input lag pari a un solo millisecondo, grazie al quale riuscirà a rispondere in maniera pressoché immediata a ogni tuo input: questa caratteristica si presta benissimo soprattutto nel caso in cui tu sia un fan degli sparatutto in prima persona come per esempio Call of Duty o Battlefield, che necessitano di tempi di risposta davvero ridotti al minimo.

Grazie poi all’implementazione della tecnologia AMD FreeSync Premium, il monitor LG è in grado di eliminare senza problemi il tearing e lo struttering, due fastidiosissimi fenomeni che si verificano spesso e volentieri su modelli concorrenti, e che rovinano in maniera significativa l’esperienza d’uso generale.

Con la connettività di questo monitor, che presenta ben due uscite HDMI, puoi collegarlo addirittura alle tue console di videogiochi di ultima generazione, come potrebbero essere benissimo PlayStation 5 e Xbox Series X, riuscendo così a godere nel migliore delle possibilità dei loro titoli appena usciti.

In definitiva, a poco meno di 150 euro hai la possibilità di portarti a casa un monitor perfetto per le tue sessioni da gaming, sia su PC che collegandolo direttamente alle console: ecco uno dei tanti motivi per cui ti consigliamo di acquistare questo monitor LG il prima possibile in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe improvvisamente terminare.

