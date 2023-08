Corri ad acquistare la stampante in offerta su Amazon

Il mezzo con cui facciamo più spesso foto è senz’ombra di dubbio il nostro smartphone: in vacanza è infatti sicuramente il mezzo più comodo per fare foto in maniera facile e veloce. Ma come facciamo quando abbiamo bisogno di svilupparle, e non abbiamo purtroppo un fotografo nelle vicinanze? Amazon ha recentemente pensato proprio a questa evenienza, proponendoti la stampante fotografica Liene per smartphone in offerta all’incredibile prezzo di soli 129 euro, con uno sconto di ben 10 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dal produttore.

La stampante a portata di mano

La compagnia ha progettato una vera e propria app, scaricabile in maniera completamente gratuita dai rispettivi store mobile (App Store e Google Play Store), all’interno della quale avrai la possibilità di personalizzare completamente le foto che hai scattato con il tuo smartphone, potendo tralaltro inserire dei simpatici filtri (o effetti, che dir si voglia) su di esse, in modo tale da creare una foto unica e inimitabile. Avrai anche la possibilità di vedere l’anteprima della foto, ancor prima che sia stampata e sviluppata, in modo tale da non incappare in errori di alcun tipo.

La stampante si presenta poi davvero molto compatta, e può di conseguenza essere facilmente trasportata anche in viaggio senza alcun tipo di problema. All’interno della confezione non è presente solo la stampante, ma troverai anche 20 carte in formato 4 x 6, assieme a un getto di inchiostro, in modo tale da avere tutto a disposizione per sviluppare le tue foto appena riceverai la stampante a casa.

Connettere la stampante al proprio smartphone è davvero un processo semplicissimo e alla portata di tutti, e addirittura fino a 5 dispositivi saranno supportati da parte della stampante fotografica in contemporanea. Le foto vengono sviluppate ad una qualità davvero superiore rispetto alla controparte della concorrenza, con una laminazione automatica e soprattutto a lunga conservazione.

Insomma, a poco più di 120 euro hai la possibilità di portarti a casa una stampante fotografica per smartphone che ti consentirà di sviluppare in maniera completamente autonoma le tue foto: ecco perchè ti suggeriamo caldamente di acquistare la stampante Liene in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

