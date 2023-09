Corri su Amazon: mini proiettore in FORTE SCONTO

Tutti noi, chi più chi meno, abbiamo da sempre desiderato avere un cinema all’interno di casa nostra. Spesso e volentieri infatti le nostre TV non sono sufficientemente grandi, soprattutto per le serate con tanti amici in cui uno schermo da 32 pollici o giù di lì non basta. È proprio a questo che servono i proiettori, riuscendo proprio a ricreare il fascino e la tipica atmosfera di un cinema all’interno del proprio ambiente domestico. Sulla base di questo Amazon ha ben pensato quindi, come diretta conseguenza, di proporti il mini proiettore WiMius in offerta all’incredibile prezzo di soli 95 euro, semplicemente attivando il coupon presente, con un ottimo sconto pari a più di 45 euro rispetto all’originario prezzo di listino.

Mini proiettore: il cinema a portata di mano

Questo mini proiettore supporta la risoluzione Full HD, e già questo è un eccellente punto a suo favore: grazie all’alta definizione potrai scorgere qualsiasi dettaglio all’interno dei tuoi film o serie TV preferite, non perdendoti nemmeno il più piccolo particolare.

Il focus elettrico, poi, è senz’ombra di dubbio una delle funzionalità più interessanti del dispositivo: grazie a questo potrai infatti dire definitivamente addio alla modalità Manuale, e ti basterà un semplice clic per regolare in maniera perfettamente automatica e semplice la proiezione a muro.

Grazie alle dimensioni e al peso decisamente contenuti, puoi portare il mini proiettore praticamente ovunque, anche in viaggio: è ottimo ad esempio nel caso in cui tu vada in vacanza, dal momento che potrai avere sempre un cinema a tua portata di mano, in pochi e semplici passi. Ottima anche la connettività con supporto alla tecnologia Bluetooth 5.2, che ti permette di collegare praticamente qualsiasi dispositivo multimediale, dal tuo smartphone al tablet, fino ad arrivare ai notebook portatili.

In definitiva, a poco meno di 100 euro hai la possibilità di assicurarti un mini proiettore che ti permetterà di ricreare quella fantastica atmosfera da cinema nell’ambiente di casa tua, senza doverti scomodare sulle impostazioni, al contrario di tantissimi altri dispositivi: ecco il motivo per il quale ti suggeriamo caldamente di acquistare questo mini proiettore WiMius in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta con il coupon potrebbe terminare da un momento all’altro.

