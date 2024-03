CORRI, svendita in corso su Ebay: XIAOMI a prezzo assurdo per 24h

Lo Xiaomi Poco X6 Pro è uno degli smartphone più acquistati dagli utenti. Solo per oggi potrai davvero approfittare di un’occasione limitatissima, mai vista prima. Infatti, viene davvero abbassato drasticamente di prezzo per queste 24h. Pensa, che oggi ti puoi portare a casa questo smartphone a soli 324,04€, invece che 360,05€. Corri, prima che termini.

Non dovresti attendere ancora altro tempo, perché stanno davvero impazzendo tutti su Ebay. Questo codice sconto PIT10PERTE2024, non si era davvero mai visto prima.

Xiaomi Poco X6, 12GB+512GB

Non vorrai mica farti scappare un’occasione del genere? Questo smartphone dal colore nero, dal design minimal ma super pratico, ha mandato in tilt tutti gli utenti. Non si era mai visto ad un prezzo così basso, corri subito.

POCO X6 Pro ha delle prestazioni incredibili grazie al processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra che spinge al massimo un’esperienza fantastica che sia gaming, streaming o qualsiasi attività.

Display immersivo da 6.67″ con 16.7 mllioni di colori. Guarda i tuoi contenuti preferiti che prendono vita con il nero perfetto e tutti i colori vibranti e brillanti. Tripla camera con la principale da 64MP con OIS (Stabilizzazione Ottica) per immortalare tutti i momenti più belli.

Design elegante per un’esperienza audio-video che sa anche decisamente confortevole. Dissipazione del calore in grafite che riduce drasticamente la temperatura anche durante l’utilizzo intenso.

Ne restano ancora davvero pochissimi pezzi, corri adesso su Ebay prima che possa davvero terminare nelle prossime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.