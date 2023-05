Corsair HS55 SURROUND, l'audio ti avvolge a prezzo di saldo!

Corsair HS55 Surround sono delle eleganti cuffie gaming che offrono un’esperienza immersiva grazie al suo suono Surround 7.1. spaziale. L’audio surround 7.1 rende l’esperienza di gioco ancora più emozionante poiché permette al giocatore di percepire i suoni provenienti da più direzioni. La cuffia consente di avere un’idea precisa di dove si trovano gli avversari grazie ai suoi driver audio di qualità Premium. Questo permette al giocatore di avere un bel vantaggio rispetto agli avversari.

Grazie a questa bella e generosa offerta Amazon il prezzo di questo headset di grande qualità crolla del 38%, per fermarsi a 49,99 euro. Lo sconto è top, mettetelo subito nel carrello prima che l’offerta termini!

Audio top ad un prezzo super conveniente!

Le cuffie Corsair HS55 Surround sono state progettate con cura per massimizzare il comfort e la qualità audio durante le sessioni di gioco più intense e lunghe. I padiglioni auricolari sono realizzati in morbida schiuma memory foam che si adattano perfettamente alla testa e consentono di isolare il rumore di fondo con grande efficacia. Inoltre, la fascia per la testa è regolabile per posizionare in modo ottimale i padiglioni auricolari.

Il microfono unidirezionale è flessibile e garantisce una comunicazione cristallina con gli altri giocatori durante le partite online. Inoltre, può essere facilmente rimosso quando non è necessario e le cuffie possono essere utilizzate alla grande come headset per la riproduzione di musica o per la visione di film. I bassi sono potenti senza essere esagerati e le frequenze medie sono chiare e dettagliate.

Corsair HS55 Surround sono dotate poi di tasti di controllo integrati sui padiglioni, il che è molto comodo per regolare il volume o il microfono mentre si gioca. Inoltre, è possibile utilizzare il software Corsair iCUE per personalizzare le impostazioni audio e regolare l’equalizzatore.

Non possiamo poi dimenticare che uno dei punti di forza di queste cuffie è la sua compatibilità con molte piattaforme di gioco, come PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Inoltre, la presenza di un jack da 3,5 mm consente di utilizzarla anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Con un design confortevole e un’esperienza audio immersiva, questa cuffie sono ideali per i giocatori che cercano una soluzione di gioco completa senza spendere una fortuna. Se poi c’è anche lo sconto bomba Amazon del 38% dovete subito metterle nel carrello e concludere l’acquisto immediatamente prima che finiscano!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.