Corsair K70 RGB MK.2, la tastiera meccanica è coloratissima e scontatissima!

Corsair K70 RGB MK.2 è una tastiera meccanica di alta qualità progettata per gli appassionati di gaming, per veri PRO insomma! Bella solida, è realizzata con ottimi materiali (alluminio anodizzato) e visto che non le manca nulla, è ovviamente dotata di retroilluminazione RGB. Una tastiera del genere ha un prezzo normalmente non proprio popolare, ma grazie a questo maxi sconto Amazon, un CLAMOROSISSIMO MENO -41% possiamo portarla a casa con un risparmio netto di ben 70 euro!

Spendiamo ora 99,99 euro invece che 169,99! Ci sembra già di sentire quel godurioso clic clic provenire dalle vostre scrivanie!

Robusta, solida e bellissima!

Corsair K70 RGB MK.2 è dotata di tasti meccanici Cherry MX, che offrono una sensazione di pressione molto migliore rispetto ai tasti a membrana tradizionali. Questo significa che ogni pressione dei tasti sarà precisa e reattiva, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e senza intoppi. La tastiera è anche dotata di una solida struttura in alluminio, che la rende resistente e durevole nel tempo.

La retroilluminazione RGB è sicuramente uno dei punti di forza di Corsair K70 RGB MK.2. Con la possibilità di scegliere tra milioni di colori e vari effetti di illuminazione, i giocatori possono davvero personalizzare la loro tastiera e creare un’atmosfera unica durante le sessioni di gioco. La retroilluminazione può anche essere sincronizzata con altri periferiche Corsair, come mouse e cuffie, per creare un’esperienza ancora più coinvolgente.

Una delle funzionalità più interessanti di Corsair K70 RGB MK.2 è la possibilità di programmare macro e assegnare comandi multi-tasto a una singola pressione. Ciò è particolarmente utile nei giochi in cui una rapida esecuzione di azioni complesse può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Con la tastiera Corsair, è possibile registrare sequenze di tasti e riprodurle in modo da automatizzare determinate azioni o comandi.

Che tastiera meccanica questa Corsair K70 RGB MK.2 e che prezzone! MENO 41% per un risparmio netto di 70 euro!

