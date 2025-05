CORSAIR NIGHTSWORD RGB: il mouse IDEALE per i gamers professionisti

Precisione, comfort e personalizzazione si incontrano nel CORSAIR NIGHTSWORD RGB, il mouse gaming progettato per soddisfare le esigenze di ogni giocatore. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 25%, è acquistabile a 59,99€, rispetto al prezzo originale di 79,99€. L’IVA è inclusa nel costo del prodotto così come le spese di spedizione.

CORSAIR NIGHTSWORD RGB: a questo prezzo è top

Una delle caratteristiche più distintive di questo mouse è il sistema di regolazione del peso, un elemento che permette di personalizzare l’esperienza d’uso in modo preciso. Grazie al software CORSAIR dedicato, il dispositivo è in grado di rilevare il proprio baricentro, consentendo all’utente di regolare il peso tra 119 e 141 grammi. Questo è reso possibile attraverso sei punti di montaggio, offrendo ben 120 configurazioni diverse. La flessibilità di personalizzazione del peso rappresenta un valore aggiunto, specialmente per chi si dedica a sessioni di gioco intense e prolungate.

Il cuore del CORSAIR NIGHTSWORD RGB è il suo sensore ottico ad alta precisione da 18.000 DPI, regolabile con incrementi di 1 DPI. Questa sensibilità garantisce un controllo millimetrico, ideale per i giochi FPS e MOBA, dove la rapidità e l’accuratezza possono fare la differenza tra vincere o perdere. Inoltre, l’ergonomia è stata attentamente studiata: la forma sagomata e le impugnature in gomma, ispirate al mondo degli eSports, assicurano una presa salda e confortevole anche durante le maratone di gioco più impegnative.

Un altro punto di forza è rappresentato dai dieci pulsanti programmabili, che offrono la possibilità di creare macro complesse e shortcut personalizzati. Questo aspetto permette di ottimizzare le performance di gioco e adattare il mouse alle proprie necessità specifiche. L’illuminazione RGB, completamente personalizzabile tramite il software iCUE di CORSAIR, aggiunge un tocco estetico al dispositivo. Grazie alla sincronizzazione con altri dispositivi compatibili, è possibile creare un setup visivamente coordinato e accattivante.

Il CORSAIR NIGHTSWORD RGB si distingue anche per la sua compatibilità estesa: può essere utilizzato con PC, Mac, PS5, PS4 e Xbox. Le sue dimensioni compatte (12,9 x 8,6 x 0,25 cm) lo rendono adatto a qualsiasi postazione, mentre la qualità costruttiva lo posiziona tra i migliori mouse da gaming disponibili sul mercato. Non sorprende che sia stato classificato tra i primi 20 accessori per Xbox One e tra i primi 25 mouse da gioco per PC su Amazon.

Per chi cerca un mouse che combini tecnologia avanzata, personalizzazione estrema e comfort, il CORSAIR NIGHTSWORD RGB rappresenta una scelta eccellente. Scopri l’offerta su Amazon e acquistala al prezzo consigliato di soli 59,99€, IVA inclusa.

