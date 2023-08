Corsair Vengeance DDR5, RAM superveloci e superscontate!

Corsair Vengeance DDR5 sono RAM ad alta velocità pensate apposta per i giocatori più esigenti e non solo! Sono un bel passo avanti rispetto alle già ottime DDR4, tra le migliorie troviamo una maggiore velocità di clock, una larghezza di banda più ampia e una maggiore efficienza energetica. Il gaming più estremo troverà grande giovamento dalle prestazioni di RAM super veloci come queste. Per questo, amici PCisti incalliti non dovreste lasciarvele sfuggire! Lo sconto Amazon è un bel MENO 14% che fa scendere il prezzo di listino sino a 98,99 euro! Non male, vero?

32 GB veloci e scontatissimI!

Grazie all’implementazione delle ultime tecnologie, Corsair Vengeance DDR5 possono supportare una velocità di clock fino a 6400 MHz, il che significa che può gestire una quantità enorme di dati in un breve lasso di tempo. Ciò si traduce in un miglioramento significativo delle prestazioni complessive del sistema, consentendo una maggiore fluidità e reattività nelle operazioni quotidiane, nel gaming e nelle applicazioni impegnative.

Inoltre, Corsair Vengeance DDR5 offre una larghezza di banda maggiore rispetto alla DDR4. Con moduli che possono supportare fino a 128GB di capacità, questa RAM (qui venduta in due banchi da 16 GB) consente ai sistemi di gestire meglio le applicazioni complesse e multitasking senza rallentamenti. La larghezza di banda più ampia garantisce una trasmissione più veloce dei dati tra la RAM e il processore, riducendo i tempi di caricamento e migliorando la velocità di risposta del sistema nel complesso.

Un altro aspetto importante di Corsair Vengeance DDR5 è la sua maggiore efficienza energetica. Essendo progettata per lavorare a una tensione di soli 1,1 volt, questa RAM è in grado di ridurre il consumo energetico rispetto alle generazioni precedenti. Ciò si traduce in una migliore gestione termica e in un minor impatto ambientale. Corsair ha implementato anche un sistema di dissipazione del calore avanzato per mantenere la RAM a temperature ottimali durante l’uso, garantendo una maggiore stabilità e durata nel tempo.

Con una maggiore velocità di clock, una larghezza di banda più ampia e una maggiore efficienza energetica, questa memoria RAM è in grado di offrire prestazioni superiori per qualsiasi tipo di utilizzo, dal gaming all’editing video. Se siete alla ricerca di un upgrade per il vostro sistema, la Corsair Vengeance DDR5 potrebbe essere una scelta eccellente da non perdere!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.