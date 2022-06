Corsi ad accesso libero, contenuti gratis e sconti: ecco i Domestika Days

Vuoi ottenere corsi, lezioni, risorse e contenuti gratis? Registrati a Domestika e partecipa ai Domestika Days: un’intera settimana dedicata agli utenti della piattaforma in cui potrai accedere liberamente a un’ampia selezione di corsi, ottenere sconti e scaricare tutorial e contenuti senza alcun costo. Si tratta di un evento importante per la community creativa del web, che nell’edizione del 2021 ha riscosso un gran successo con oltre tre milioni di utenti attivi. A questo link potrai visualizzare tutto ciò che i Domestika Days hanno da offrire.

L’aspetto più “succoso” sono i corsi gratuiti: ogni giorno Domestika mette a disposizione una selezione quotidiana ad accesso libero. Oggi, ad esempio, potrai destreggiarti nella fotografia editoriale oppure imparare a cucinare a macchina, seguire lezioni di scrittura, di illustrazione digitale giapponese in stile vintage e carpire tutti i segreti di TikTok. Sono inoltre disponibili tantissimi sconti e se un corso gratis ti è particolarmente piaciuto, potrai sbloccarne l’accesso illimitato acquistandolo ad un prezzo speciale. I membri con abbonamento Plus potranno usufruire di una selezione gratuita aggiuntiva.

Tra le altre cose che potrai ottenere gratis ci sono anche le singole lezioni. Impara la ruota dei colori, come utilizzare Adobe Illustrator e After Effects, scopri le nozioni base sul ricamo e appunta i migliori suggerimenti per riprese video e foto. Inoltre, avrai accesso a una serie di tutorial e risorse scaricabili gratuitamente per tutti i tuoi progetti, tra cui eBook, pattern, guide, esercizi, template e molto altro. Senza scordare gli sconti: tantissime le offerte disponibili, a partire da 14,90 euro su gran parte dei corsi.

I Domestika Days dureranno ancora per sei giorni! A questo link potrai visualizzare tutti i contenuti gratis e gli sconti che puoi ottenere come utente iscritto alla piattaforma.