Corso di fotografia: accedi gratis a tempo limitato

L’arte della fotografia è molto più di un semplice “inquadra e scatta”. Significa immortalare per sempre istanti unici e irripetibili, significa tecnica, occhio per la prospettiva, composizione e armonia. Ogni fotografia, in poche parole, racconta una storia: che sia scattata al raduno di famiglia, in un contesto urbano oppure in viaggio durante le vacanze.

È proprio questo il concetto su cui si basa «Fotografia di viaggio e lifestyle», il corso realizzato dalla celebre fotografa tedesca Julia Nimke in cui ha infuso tutto il suo sapere, i suoi consigli, le tecniche e i migliori suggerimenti per imparare a scattare foto impressionanti capaci di raccontare una storia. In 18 videolezioni online ogni studente apprende come realizzare scatti impiegando diverse tecniche di illuminazione, sperimentando con la composizione, con i vari obiettivi e attraverso processi di post-produzione.

Per un periodo di tempo limitato, puoi accedere al corso completamente gratis: ti basta registrare un account Domestika.

Cosa imparerai durante il corso

Dopo aver passato in rassegna gli artisti che hanno influenzato il suo stile, Julia illustrerà ai suoi studenti il metodo per impostare adeguatamente tutta la fase di pre-produzione di una fotografia – dalle fonti alle messe a fuoco, fino alla location più adatta e alla realizzazione di una mood board. Mentre cammina per le strade di Madrid, la fotografa ti spiegherà le condizioni di illuminazione, i concetti di composizione e prospettiva e l’uso degli obiettivi (come il grandangolo, il 50 mm e il teleobiettivo).

Dopodiché si lavorerà sulla post-produzione tra trucchi e accorgimenti che Julia darà per editare le immagini su Adobe Lightroom. Infine, gli studenti avranno l’occasione di scoprire come valorizzare al massimo il proprio lavoro, attraverso la realizzazione di un portfolio attraente in cui esibire i propri migliori scatti online e sui social media.

Il corso è composto da 18 videolezioni on-demand ad accesso illimitato, corredato da 21 risorse aggiuntive messe a disposizione dall’insegnante. Pensato per chiunque sia interessato alla fotografia e voglia migliorare le proprie abilità per trovare nuovi clienti, non richiede particolari requisiti: bastano una fotocamera e un software di editing immagini come Lightroom Classic.

Registrandoti gratuitamente a Domestika, puoi ottenere l’accesso gratis alle lezioni del corso per un periodo di tempo limitato: basta collegarti a questo link. In alternativa, puoi acquistare il corso completo al prezzo scontato di 14,90 euro.

