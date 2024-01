Corso di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni: la prima lezione è gratis

“Migliore soluzione di apprendimento di una lingua straniera”, “Scuola numero 1 in Europa”, “Startup leader in ambito tecnologico”: sono solo alcuni dei riconosciuti ottenuti in questi anni da Novakid, la piattaforma online che offre corsi di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni. E per l’inizio del nuovo anno, è possibile accedere al corso con una prima lezione di prova gratuita, al termine della quale si è liberi di scegliere se proseguire o meno.

Novakid offre un programma didattico costruito su misura per ogni bambino, con lezioni di 45 minuti e insegnanti madrelingua certificati, per una proposta che non ha eguali nel panorama online degli ultimi anni.

Lezione di prova gratis del corso di inglese online per bambini di Novakid

Alla base del successo di Novakid ci sono numerosi fattori, a partire dalla presenza fondamentale di insegnanti madrelingua, che consentono ai più piccoli di impare l’inglese in maniera semplice, veloce e divertente. Ogni insegnante che lavora sulla piattaforma online ha conseguito la certificazione internazionale di insegnante di lingua inglese.

Un’altra caratteristica che rende Novakid il punto di riferimento per l’apprendimento online della lingua inglese da parte dei bambini è la personalizzazione di ciascun corso in base all’età e le caratteristiche individuali dello studente. Nulla viene dunque lasciato al caso, per offrire la migliore esperienza di studio possibile.

Al termine della prima lezione gratuita, puoi scegliere fra tre piani di abbonamento diversi: 3 mesi (9 euro a lezione), 6 mesi (8 euro a lezione), 12 mesi (7,5 euro a lezione), con sconto fino al 17% sul piano annuale, che prevede 3 lezioni a settimana e la possibilità di rateizzare il pagamento. Prova gratis la prima lezione di Novakid, per poi scegliere l’abbonamento desiderato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.