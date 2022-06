Cosa ci aspettiamo dai nuovi top di gamma Android?

Siamo ufficialmente entrati nel secondo semestre dell’anno; in questi nuovi mesi assisteremo al debutto degli ammiraglie Android di nuova generazione. Saranno tutte (o quasi) alimentate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm appena annunciato, o da una soluzione MediaTek Dimensity premium. I nuovi top di gamma quindi, sono dietro l’angolo, ma cosa aspettarci e soprattutto quali saranno i brand protagonisti di questo periodo?

Smartphone top di gamma: sarà un’estate caldissima

Una delle aziende che farà parlare tantissimo di te sarà sicuramente Xiaomi. Conosciamo tutti questa società; d’altro canto, rilascia telefoni o con cadenza quasi settimanale. La fascia media e la fascia medio bassa del mercato sono praticamente satura di dispositivi Xiaomi, Redmi, POCO. Questi ultimi due marchi, perché non li conoscesse, fanno parte comunque della grande famiglia nella casa cinese. Ci aspettiamo lo Xiaomi 12 Ultra e i nuovi 12T e 12S. Elemento cardine di questo gruppo di device sarà sicuramente il comparto fotografico cosviluppato da Leica.

OnePlus rilascerà invece il 10T, un flagship killer che dovrebbe segnare il vero ed effettivo ritorno alle origini per la società di Pete Lau. Anche qui, Snapdragon 8+ Gen 1 e sensori Hasselblad.

Motorola invece, sembra essere più scatenata che mai; a breve arriverà Edge 30 Ultra insieme al Razr 3 5G. Qui troveremo la prima camera a 200 megapixel realizzata da Samsung.

A proposito di Samsung, non possiamo non citare i pieghevoli in arrivo ad agosto; parliamo dello Z Fold4 e del Galaxy Z Flip4.

Dovrebbero apportare diverse migliorie sotto la scocca e fuori, ma non stravolgeranno esperienza utente finale.

Ci sono tanti altri brand cinesi che non abbiamo citato in questo articolo ma ipotizziamo di vedere nuovi flagship anche da Vivo, OPPO, ZTE, Asus e via dicendo.

Dulcis in fundo, a settembre avremo la presentazione dei nuovi iPhone 14; la line-up sarà composta da quattro modelli, non ci sarà il mini e al suo posto troveremo Max non Pro. Finalmente vedremo un design differente sul pannello anteriore, almeno sulle versioni Premium, caratterizzato da un foro e una pillola.

Quindi, ad oggi, cosa conviene comprare? La risposta più scontata non è quella che ci sentiremo di dire: praticamente, non mi concediamo di comprare un top di gamma oggi visto che stanno per arrivare nuovi modelli tutti caratterizzati dal processore di nuova generazione di qualcomm. Piuttosto, vi suggeriamo di guardare con interesse e medio gamma di fascia alta, come il Motorola Edge 30 a 399,00€ o lo Xiaomi 12X a 498,00€.