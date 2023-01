Cose PAZZE Amazon: cinque gadget sotto ai 15€ di cui non potrai più fare a meno

Ti andrebbe di comprare qualche gadget originale, un po’ strambo, ma al contempo utile per stupire te stesso e i tuoi amici? Allora dai un’occhiata a questi prodotti, cinque “cose” strane ma particolarmente utili ed economiche. Su Amazon le prendi a meno di 15€ in questo momento, ma visti i prezzi e la qualità dei prodotti, probabilmente per poco tempo ancora.

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0

Dulcis in fundo, un pensierino anche per la vecchia utilitaria con cui facciamo avanti e indietro per il mare. A “lei” possiamo regalare questo bel gadget che la rende magicamente smart. Collega il trasmettitore alla presa dell’accendisigari, sintonizza la tua autoradio FM su una stazione vuota e regola il device su di essa. A quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Spunta il coupon in pagina per avere lo sconto del 50% e prenderlo a soli 9,50 euro.

Rilevatore di CO2

Questo prodotto ti permette il rilevamento dell’anidride carbonica, valutazione del pericolo, rilevamento della temperatura e dell’umidità, sistema di allarme intelligente, algoritmo di riconoscimento dei gas, anti-interferenza multipla, tecnologia di convezione dell’aria, calibrazione della compensazione dell’effetto serra. Su Amazon costa al momento 15€.

Cover per Airpods pro con pulsante di blocco

Con il lucchetto in plastica TPU, il cappuccio non si apre per errore e quando si chiude la custodia di ricarica degli auricolari, il lucchetto si chiuderà automaticamente fino a quando non lo si riapre. Con il lucchetto in lega di zinco, puoi appendere gli Airpod alla borsa, al collo o persino ai jeans, la scomparsa degli auricolari sarà il passato. Costa appena 7€.

Penna tattica multifuzione per Autodifesa con Rompivetro

Questo incredibile gadget ha 12 funzioni molto utili: bussola, rompivetro, cacciavite, apribottiglie, chiave a brugola, torcia elettrica, penna, bordo seghettato, penna capacitiva, ecc. Questa penna, di fatto, è perfetta soprattutto per coloro che amano l’avventura o fanno un lavoro pericoloso che li porta a trovarsi spesso fuori casa, in luoghi impervi. Oggi ti costa solo 9€.

Portachiavi tech 3 in 1

Il portachiavi tech 3 in 1 è un oggetto utile, sfizioso e unico, che puoi sfruttare come cavo di emergenza per ricaricare rapidamente qualsiasi device. Lo porti a casa a 14€ circa e ti godi un meccanismo studiato per renderlo super compatto, ma contemporaneamente un prodotto con più funzioni. Infatti, da un lato hai un’uscita USB, mentre dall’altra ce ne sono ben tre adatti a tutti i device Apple e Android: microUSB, Lightning e USB C.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.