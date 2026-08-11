Cos'è quella bizzarra icona a forma di scarpa che compare all'improvviso sul cruscotto: non spaventarti

Non è un simbolo messo lì per caso: serve a ricordare al conducente di premere il pedale corretto ed evitare che il veicolo si muova quando non dovrebbe.

A vederla per la prima volta può lasciare perplessi. Una scarpa, tra le altre spie del cruscotto, sembra quasi fuori posto. In realtà, nella maggior parte dei casi, non segnala un guasto: indica che l’auto aspetta un gesto preciso da chi guida, di solito la pressione del pedale del freno.

Secondo le indicazioni riportate nelle guide tecniche di Volkswagen Mexico e riprese dagli esperti di Autotekne, applicazione messicana dedicata all’assistenza meccanica a distanza, il simbolo fa parte degli avvisi pensati per aiutare il conducente nelle manovre più delicate. In parole semplici, la vettura “chiede” un passaggio prima di permettere un’azione: avviare il motore, sbloccare la leva del cambio o inserire una modalità di marcia.

Non tutti i modelli mostrano questa icona. La spia della scarpa si trova più spesso sulle auto con trasmissione automatica o su vetture con sistemi di avviamento che richiedono una sequenza precisa. A volte compare solo per pochi secondi e si spegne appena viene premuto il pedale richiesto. Nulla di anomalo, quindi. Ma è una spia da riconoscere.

Perché il sistema chiede di premere freno o frizione

Il motivo è semplice: sicurezza alla guida. Sulle auto con cambio automatico, prima di avviare il motore o spostare la leva da “P” a “D” o “R”, molte vetture chiedono di premere il freno. Serve a evitare movimenti improvvisi in avanti o all’indietro, magari in un parcheggio, in garage o in mezzo al traffico.

Un piede preme il freno mentre sul quadro strumenti si accende la spia della scarpa, promemoria dei pedali prima di partire.

Il sistema controlla che il piede sia sul pedale giusto. Solo a quel punto consente l’operazione. Il messaggio, in sostanza, è: “premi il freno prima di partire”. Una comunicazione breve, utile, ma non sempre immediata per chi non conosce quel simbolo.

Su alcune auto con cambio manuale, spiegano ancora le fonti tecniche citate, la stessa icona può riguardare invece il pedale della frizione. In quel caso la vettura chiede di premere la frizione prima dell’avviamento, una soluzione ormai diffusa per ridurre il rischio di partenze improvvise con una marcia inserita. Può capitare soprattutto quando si guida un’auto non propria, per esempio una vettura a noleggio: si gira la chiave o si preme il pulsante, il motore non parte e sul quadro compare la piccola scarpa.

La differenza tra spia verde e spia arancione

Il colore della spia sul cruscotto cambia il senso dell’avviso. Se l’icona della scarpa compare in verde, di solito è un semplice promemoria: bisogna premere il pedale del freno o, su alcune auto manuali, la frizione, per completare l’azione richiesta dal sistema.

In questi casi, normalmente, non c’è da preoccuparsi. Si preme il pedale, si avvia il motore o si sposta la leva del cambio, e la spia si spegne. Tutto avviene spesso in pochi istanti, tanto che molti automobilisti finiscono per non farci più caso. Finché funziona così, rientra nella normale gestione dell’auto.

Diverso il discorso per la spia arancione. Sulle vetture moderne, gli avvisi di questo colore meritano più attenzione. Non significano sempre che bisogna fermarsi subito, ma indicano una situazione da controllare. Nel caso dell’icona della scarpa, l’arancione può voler dire che non è stato premuto il pedale corretto, che la pressione non è stata riconosciuta oppure che qualcosa impedisce l’avvio o lo sblocco della trasmissione.

A volte è solo una distrazione: il piede messo male, una pressione troppo leggera, il tappetino finito sotto il pedale. Se però la spia arancione della scarpa resta accesa o torna a comparire più volte, meglio non ignorarla. Il sistema potrebbe non ricevere bene il segnale dal pedale, oppure potrebbe esserci un problema legato ai sensori.

Quando consultare il manuale e quando far controllare l’auto

Davanti a una spia sconosciuta, la prima cosa da fare resta consultare il manuale dell’auto. Lo raccomanda anche Volkswagen Mexico: ogni costruttore può usare simboli simili con dettagli diversi, e il significato esatto può cambiare da modello a modello. Due icone quasi uguali, su auto di marchi diversi, non sempre indicano la stessa procedura.

Se la spia verde compare solo all’avvio e si spegne dopo aver premuto il pedale richiesto, in genere è tutto normale. Se invece l’auto non parte, la leva del cambio resta bloccata o la spia arancione rimane accesa, conviene fermarsi un momento. Spegnere e riaccendere il veicolo, controllare che nulla ostacoli i pedali e leggere le istruzioni del costruttore sono i primi passi da fare.

Se il problema si ripresenta, è meglio rivolgersi a un’officina o all’assistenza del marchio. Non vuol dire per forza che ci sia un guasto grave, ma un controllo può chiarire se il sensore del pedale del freno, l’interruttore della frizione o il sistema di avviamento lavorano correttamente. Quella piccola scarpa sul quadro strumenti, in fondo, ha una funzione molto concreta: ricordare che l’auto deve restare sotto controllo prima ancora di muoversi.