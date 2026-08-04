Così misurerai la glicemia direttamente con lo smartphone: quando la tecnologia aiuta veramente la salute

Misura alcuni valori metabolici attraverso il sudore del dito e punta a rendere meno invasivi i controlli quotidiani per le persone con diabete. Per ora resta un dispositivo sperimentale, lontano dal sostituire gli strumenti clinici già in uso. Ma indica una strada precisa: portare l’analisi biochimica dentro un anello leggero, simile ai wearable che molti già indossano.

Per molti pazienti diabetici, controllare la glicemia significa ripetere più volte lo stesso gesto: pungidito, strisce reattive, sensori sottocutanei da applicare e poi cambiare.

Il prototipo CHARM, acronimo di Continuous Health Analyzing Ring Module, prova a spostare il controllo su un’altra strada: il sudore cutaneo, raccolto direttamente dalla pelle del dito, senza prelievo di sangue. L’anello pesa 5,1 grammi e ha un diametro esterno di circa 3 centimetri, secondo i ricercatori.

Non è un prodotto pronto per la farmacia o per la vendita online: è ancora un dispositivo da laboratorio, pensato per capire se un wearable così piccolo possa leggere segnali chimici utili per la salute. “Gli smart ring commerciali forniscono informazioni biofisiche, ma non dati molecolari sui biomarcatori biochimici”, ha spiegato Tamoghna Saha, primo autore dello studio e ricercatore post-dottorato. Una differenza sostanziale.

Glucosio, chetoni e biomarcatori: così il ring legge la chimica del corpo

Il cuore del sistema è un idrogel osmotico: un materiale che richiama in modo naturale piccole quantità di sudore dalla pelle, anche quando la persona non sta facendo attività fisica e non suda in modo visibile. A quel punto entrano in funzione i sensori elettrochimici inseriti nell’anello, che analizzano il campione e trasformano la risposta chimica in dati leggibili.

Un prototipo di smart ring al dito in un contesto di laboratorio, simbolo dei test su sensori che analizzano biomarcatori dal sudore.

CHARM può rilevare fino a sei biomarcatori: glucosio, chetoni, acido ascorbico, acido urico, lattato e alcol. Nella pratica, però, il prototipo ne misura quattro alla volta, per evitare cali di tensione e interferenze tra i sensori. È un dettaglio tecnico, ma dice molto sulla difficoltà di racchiudere un piccolo laboratorio chimico in pochi millimetri. Per chi ha il diabete di tipo 1, la combinazione tra glucosio e chetoni è la parte più interessante: valori alterati possono aiutare a riconoscere in anticipo il rischio di chetoacidosi diabetica, una complicanza che richiede un intervento medico rapido.

Nei test descritti nello studio su Nature Communications, il prototipo è stato provato su volontari, compresi alcuni pazienti con diabete di tipo 1. I dati raccolti da CHARM sono stati confrontati con quelli di strumenti tradizionali, tra cui monitor del glucosio e misuratori su sangue. In diverse condizioni osservate dai ricercatori, i valori sono risultati comparabili. Ma il dato va maneggiato con cautela.

La ricerca non è una validazione clinica su larga scala e non basta per considerare l’anello un’alternativa pronta ai dispositivi prescritti dai medici. “Serve ancora lavoro”, hanno riconosciuto gli autori dello studio, indicando la necessità di prove più ampie e su gruppi più diversi per età, condizioni fisiche, livelli di idratazione e andamento della glicemia. È lì, nel passaggio dal test controllato alla vita reale, che si giocherà gran parte della partita.

Batteria, calibrazione e studi clinici: cosa manca prima del mercato

Il limite più immediato è la batteria: l’autonomia del prototipo è di circa dodici ore, troppo poco per un controllo continuo di più giorni, soprattutto se si pensa a pazienti che devono monitorarsi anche durante la notte. Manca anche una ricarica davvero pratica, adatta a un uso regolare e alle dimensioni ridotte di un anello smart. Poi c’è il nodo della calibrazione, che nel tempo potrebbe servire per mantenere affidabili le letture.

Gli stessi ricercatori spiegano che la tecnologia dell’idrogel dovrà migliorare ancora prima di permettere una raccolta stabile del sudore per periodi lunghi. Non è un passaggio secondario: idratazione, temperatura della pelle, movimento della mano e variazioni metaboliche possono cambiare il segnale misurato.

Per questo l’arrivo sul mercato non sembra vicino. Prima serviranno studi clinici più estesi, confronti con standard medici riconosciuti e verifiche regolatorie. Il prototipo CHARM, però, mostra una direzione chiara per i wearable: non solo contare passi, registrare il sonno o misurare il battito, ma leggere segnali biochimici più profondi. Se la promessa reggerà ai test, il futuro degli smart ring per diabetici potrebbe partire proprio dal sudore di un dito.