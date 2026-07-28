Così puoi rimuovere il Fermo Amministrativo senza aspettare di pagare tutto: la soluzione definitiva

Cambia finalmente una situazione che per anni ha creato problemi a molti automobilisti: i proprietari di veicoli fuori uso potranno rottamarli e cancellarli dal PRA anche in presenza di un fermo amministrativo.

Si apre così una via d’uscita per chi si ritrovava con un mezzo ormai inutilizzabile, magari fermo da tempo in un cortile, in un box o in un’area privata. Il principio è semplice: il destino dell’auto viene separato dal debito fiscale che aveva fatto scattare il blocco.

La nuova norma approvata al Senato sblocca i veicoli fuori uso

La novità apre una strada attesa da molti: la rottamazione dell’auto con fermo amministrativo quando il mezzo, di fatto, è ormai solo un rottame da demolire. Finora il meccanismo lasciava poco spazio. Un’auto incidentata, bruciata, vecchissima o non più riparabile restava iscritta al Pubblico Registro Automobilistico, anche se non poteva circolare e non aveva più un vero valore.

Il risultato era spesso paradossale: migliaia di cittadini costretti a tenere un veicolo fermo per anni, sotto una tettoia o in un parcheggio condominiale, perché la radiazione era bloccata. Ora quella posizione può essere chiusa, almeno per quanto riguarda il mezzo. “Era un paradosso che andava risolto”, hanno spiegato fonti parlamentari durante l’iter del provvedimento, richiamando anche il problema ambientale delle auto abbandonate e non smaltite nel modo corretto. Una soluzione pratica, dunque. Non una sanatoria.

Fermo amministrativo, il debito resta: ma l’auto non è più prigioniera del PRA

Il nodo è questo: la cancellazione dal PRA non fa sparire il debito che ha portato al fermo amministrativo. Se il blocco è nato da cartelle esattoriali non pagate, multe o altri importi dovuti, il contribuente resta tenuto a pagare quanto richiesto dagli enti competenti. Cambia però il legame con l’auto. Il veicolo non rimane più “ostaggio” del registro pubblico solo perché c’è una pendenza.

In concreto, il proprietario può liberarsi di un mezzo inutilizzabile senza dover prima saldare tutto l’importo contestato. Si evita così che l’auto continui a esistere sulla carta, pur non essendo più in grado di circolare. La novità può pesare anche sui costi indiretti e sui fastidi quotidiani: dallo spazio occupato in una proprietà privata alle pratiche legate alla presenza del mezzo nei registri. La distinzione è sottile, ma decisiva: il debito fiscale resta in capo alla persona, non obbliga più a conservare un rottame.

Rottamazione e cancellazione: servono requisiti, centri autorizzati e documenti

La procedura non scatta da sola e non vale per le auto ancora utilizzabili. Per ottenere la rottamazione con fermo amministrativo, il mezzo deve essere riconosciuto come veicolo fuori uso: quindi destinato alla demolizione perché non più idoneo alla circolazione o perché ripararlo non avrebbe senso dal punto di vista economico. Il passaggio deve avvenire tramite un centro di raccolta autorizzato o un demolitore abilitato, che prende in carico il veicolo, rilascia i documenti previsti e avvia la pratica di radiazione. Poi viene inviata la comunicazione al PRA, con la richiesta di cancellazione e la gestione della targa secondo le regole.

In questo modo l’amministrazione mantiene traccia dell’operazione e limita il rischio di abusi, evitando che la norma venga usata per far sparire auto ancora marcianti. Per il proprietario, il consiglio resta molto concreto: prima di consegnare il mezzo, controllare che il centro sia autorizzato e conservare il certificato di rottamazione. Quel documento è la prova che l’auto è uscita davvero dalla sua vita amministrativa.