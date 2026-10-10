Così puoi usare WhatsApp per scansionare i documenti, creare un PDF e inviarli immediatamente

Scansionare un documento e inviarlo senza uscire da WhatsApp è possibile grazie a una funzione poco conosciuta che può semplificare molte situazioni quotidiane.

Tra ricevute, contratti e altri fogli da condividere al volo, questa possibilità permette di evitare diversi passaggi. L’opzione non è immediatamente visibile e molti potrebbero non averla mai notata. Ecco dove si trova e come usarla per ottenere un PDF pronto da spedire.

WhatsApp, dov’è la funzione nascosta per scansionare un documento

Per usare lo scanner integrato in WhatsApp bisogna aprire una chat, toccare l’icona della graffetta in basso a destra e scegliere Documento. Si apre poi un secondo menu: lì compare l’opzione “Scansiona documento”. Non salta subito all’occhio, ed è probabilmente per questo che molti utenti non l’hanno ancora scoperta.

La funzione, segnalata da Xataka México, permette di fare tutto senza uscire dall’app: niente galleria, niente passaggi dalla fotocamera, niente applicazioni per convertire le immagini. Il documento viene acquisito e allegato direttamente nella conversazione, come un normale file. Una scorciatoia pratica, soprattutto per chi usa WhatsApp anche per lavoro, per la scuola o per scambiare documenti con clienti e uffici.

Dal ritaglio automatico al PDF: come si crea il file

Dopo aver scelto Scansiona documento, WhatsApp apre la fotocamera dello smartphone e prova a riconoscere da solo il foglio inquadrato. Se i bordi sono chiari, scatta automaticamente. Se invece il risultato non convince, si può fare tutto a mano, con un semplice tocco.

Subito dopo compare l’anteprima: qui si possono regolare i bordi, sistemare il ritaglio e controllare che testo, firme o timbri siano leggibili. Se il documento ha più pagine, si possono acquisire una dopo l’altra: l’app le mette insieme nello stesso file, evitando di spedire una serie di immagini sparse.

Alla fine basta salvare. WhatsApp crea un PDF pronto per l’invio, già allegato alla chat. Non è uno scanner professionale, naturalmente. Ma per una pratica veloce fa il suo lavoro.

Ricevute, contratti e fatture: quando conviene usarla

La funzione è utile quando bisogna mandare in fretta ricevute, fatture, contratti, moduli, comprovanti di pagamento o anche compiti scolastici. Il vantaggio è semplice: non serve avere un computer vicino, né cercare un’app per trasformare una foto in PDF. In pochi secondi il foglio passa dalla carta alla chat, in un formato più ordinato e leggibile rispetto a una semplice immagine.

Meta, la società che controlla WhatsApp, sta del resto aggiungendo da tempo strumenti legati alla gestione dei file: nel luglio 2026 ha introdotto anche la possibilità di visualizzare i PDF su WhatsApp Web e desktop, con funzioni di base come annotazioni e testo evidenziato. Piccole novità, ma concrete. Per chi usa l’app ogni giorno, possono fare la differenza.