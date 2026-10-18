Così riconosci subito un caricabatterie per smartphone contraffatto: il rischio di incendio è effettivo

Un caricabatterie contraffatto può sembrare identico a quello originale, ma alcuni dettagli sulla spina e sulla confezione possono rivelare rischi seri per la sicurezza domestica.

L’allarme riguarda soprattutto gli accessori per smartphone acquistati da rivenditori poco affidabili, che possono nascondere difetti difficili da riconoscere. Tra surriscaldamenti e possibili cortocircuiti, conoscere i segnali da controllare prima dell’utilizzo può fare la differenza. E alcuni risultati dei test di sicurezza sono particolarmente preoccupanti.

Falsi caricabatterie, il test è pesante: 397 bocciati su 400

Il dato più netto arriva da un’indagine indipendente coordinata dall’ente di sicurezza UL, citata dal Chartered Trading Standards Institute. Su 400 falsi caricabatterie Apple acquistati da fornitori di diversi Paesi, 397 non hanno superato i test di resistenza elettrica. Tradotto: quasi tutti non garantivano un isolamento sicuro tra le parti in tensione e l’esterno dell’adattatore.

Il problema, spiegano gli organismi a tutela dei consumatori, non riguarda soltanto la durata del telefono. Un caricatore contraffatto può scaldarsi troppo, rovinare la batteria, fondere componenti interni o creare un arco elettrico nella presa. Nei casi peggiori si può arrivare a un incendio in casa. “Il prezzo troppo basso è spesso il primo campanello d’allarme”, hanno ricordato gli esperti britannici, invitando a fare attenzione soprattutto alle offerte sui marketplace poco controllati o sui negozi online senza riferimenti chiari.

Spine, marchi e istruzioni: i dettagli che smascherano un falso

Prima ancora di attaccarlo alla presa, un caricabatterie falso può tradirsi da alcuni particolari molto concreti. Le spine devono entrare senza forzature e restare ben ferme. Devono anche mantenere una distanza corretta dal corpo dell’adattatore, così da impedire alle dita di avvicinarsi alle parti sotto tensione mentre si inserisce o si sfila il caricatore. Se balla, resta storto o richiede troppa pressione, meglio non usarlo. Non è una pignoleria.

Contano anche le scritte: un prodotto regolare riporta in modo chiaro il nome del produttore, il numero di modello, i dati di lotto e le indicazioni su tensione e corrente in uscita, compatibili con lo smartphone. Loghi sfocati, errori di stampa, marchi di certificazione poco leggibili o informazioni mancanti sono segnali da non prendere alla leggera.

Lo stesso vale per la confezione: un accessorio elettrico conforme deve avere istruzioni d’uso, avvertenze di sicurezza e indicazioni per lo smaltimento. Se non c’è nulla, o se il foglietto sembra tradotto male e stampato in fretta, meglio fermarsi.

Ricarica sicura: le regole per evitare surriscaldamenti, cortocircuiti e incendi

La prima regola resta semplice: comprare caricabatterie originali o certificati, meglio se da canali ufficiali o rivenditori riconoscibili. Poi conta anche l’uso di tutti i giorni. Gli esperti consigliano di scollegare il caricatore dalla presa quando la batteria arriva al 100%, per ridurre il calore sui componenti e limitare consumi inutili. Un gesto banale, spesso dimenticato sul comodino.

Durante la ricarica, inoltre, il telefono non dovrebbe essere coperto da cuscini, coperte o indumenti: il calore deve uscire, altrimenti la temperatura può salire in fretta. Occhio anche ai cavi. Crepe nella plastica, fili scoperti, contatti incerti o un aumento anomalo della temperatura sono motivi sufficienti per smettere subito di usare l’accessorio.

Secondo le raccomandazioni delle autorità di tutela dei consumatori, un cavo danneggiato o un adattatore deformato non vanno tenuti “finché funzionano”. Vanno sostituiti. Prima che il problema diventi qualcosa di più serio.