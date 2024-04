Così TRASFORMI la tua TV: Chromecast 4K su Amazon al prezzo IRRINUNCIABILE

Se hai una TV datata in casa senza connessione ad internet o con standard di visione rimasti ancorati agli anni scorsi, allora questo Chromecast 4K con Google TV è ciò che fa per te. Al costo promozionale di 55,99 euro che trovi oggi su Amazon, ti godi lo sconto del 20% e lo paghi pochissimo. Un dispositivo tanto piccolo quanto dalle potenzialità enormi, sia a livello di connettività che di qualità di visione. Devi comprarlo ora e farti furbo, con questo ribasso importante ti bastano poco più di 50 euro per dare una seconda vita al tuo vecchio televisore.

Chromecast 4K: il dispositivo che unisce convenienza a potenzialità uniche

Dopo averlo comprato e installato, non riconoscerai più la tua vecchia TV di casa. Il Chromecast è un fantastico dispositivo che ti dà modo di accedere a tutto l’intrattenimento che vuoi. Con oltre 400.000 film e serie TV disponibili, a cui si accompagnano le librerie musicali con le migliori app di streaming. Non manca la qualità veloce impeccabile dello streaming, con immagini cristalline e in alta definizione fino a 4K. Senza dimenticare l’HDR, per colori che ti faranno sognare.

Il telecomando presenta anche un comodo microfono integrato, così che potrai usare i comandi vocali dell’Assistente Google per poter cambiare canale, aprire un’app, alzare o abbassare il volume e molto altro. Un grande sforzo è stato compiuto con la schermata Home, che ora saprà fornirti consigli utili e personalizzati su quello che potrebbe piacerti. In questo modo, non dovrai passare interi minuti a cercare un film o una serie TV da far partire. Può venire facilmente installato semplicemente collegandolo ad una porta USB. Al resto penserà tutto il Chromecast.

Aggiungilo ora al carrello e preparati a vivere un’esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.