Così usano ChatGPT per rubare account WhatsApp: te ne accorgi quando ormai è tardi

Il rischio, spiegano gli esperti di ESET, non sta solo nella singola conversazione salvata nel chatbot. Conta tutto quello che resta lì dentro nel tempo: viaggi, fatture, bozze di contratti, nomi di clienti, abitudini, richieste private. Un archivio confuso, spesso dimenticato. Ma nelle mani sbagliate può diventare molto utile.

In una chat di ChatGPT può finire molto più di quanto si pensi mentre si scrive una richiesta al volo, magari prima di entrare in ufficio. Secondo ESET, un accesso non autorizzato può permettere di leggere lo storico delle conversazioni, aprire file caricati, consultare bozze, appunti personali, dati sanitari, piani di viaggio, analisi commerciali o riferimenti a sistemi interni di un’azienda.

Il punto è che una singola domanda può sembrare innocua. Ma decine di scambi, messi uno accanto all’altro, raccontano molto: ruolo professionale, contatti abituali, progetti aperti, scadenze, perfino problemi personali. “È il mosaico a fare la differenza”, ha spiegato un analista di sicurezza citato dalla società. Non serve trovare una password scritta in chiaro, se si riesce a capire chi colpire, quando farlo e con quale tono.

In azienda il valore di queste informazioni aumenta. Una conversazione privata può contenere il nome di un fornitore, l’importo di una fattura o la bozza di una mail mai spedita. Dettagli piccoli, sì. Ma proprio perché realistici diventano pericolosi.

Da un dettaglio in chat al furto di WhatsApp e Instagram

Un account ChatGPT compromesso non consegna automaticamente le password di WhatsApp o Instagram, a meno che l’utente non le abbia scritte, incollate o salvate in una conversazione o in un documento allegato. Il rischio più comune è un altro: usare le informazioni trovate per preparare un messaggio di phishing molto più credibile del solito.

Scrivania con laptop e smartphone su schermata di accesso, simbolo dei rischi di account e conversazioni compromesse usati per phishing e furto credenziali.

Se dal diario digitale emerge, per esempio, che una persona ha cambiato telefono, sta cercando di recuperare un profilo social o aspetta una comunicazione da una piattaforma, il truffatore può costruire una mail o un messaggio su quella situazione. “Ciao, abbiamo rilevato un problema con il recupero del tuo account”. Oppure: “Verifica il codice ricevuto via Sms”. Frasi viste mille volte, ma rese più convincenti da riferimenti veri. Ed è lì che la vittima può abbassare la guardia.

Il furto può avvenire con un link a una pagina falsa o con la richiesta di comunicare un codice di verifica. Non serve violare direttamente Instagram o WhatsApp. Basta convincere l’utente a consegnare l’accesso. Prima ancora che tecnica, è una truffa costruita sulla fiducia.

Pagamenti, API e integrazioni: dove nascono le perdite economiche

Le conseguenze economiche di un account ChatGPT rubato dipendono dai servizi collegati e dai permessi concessi. ESET segnala che, se l’account ha funzioni a pagamento, crediti API o strumenti fatturabili, un estraneo può generare consumi non autorizzati e far salire gli addebiti prima che il titolare se ne accorga. A volte bastano poche ore, soprattutto se gli avvisi di spesa non sono stati impostati.

Poi ci sono le perdite indirette. Un criminale che conosce una trattativa, una fattura in sospeso o il rapporto con un consulente può presentarsi come una persona nota e chiedere una modifica dell’Iban, un anticipo o una conferma urgente. La mail sembra normale, cita un progetto vero, magari usa lo stesso tono delle comunicazioni precedenti. “Mi fai questo giro entro oggi?”: una frase banale. Ma può bastare.

Le integrazioni di ChatGPT con posta elettronica, archivi cloud o piattaforme aziendali allargano il raggio del danno. Se l’utente ha autorizzato strumenti per consultare file o inviare messaggi, un accesso malevolo può diventare un canale per diffondere link fraudolenti, contattare colleghi e clienti, chiedere informazioni riservate. Non sempre il sistema permette di fare tutto: dipende dai permessi. Ma il rischio cresce.

Phishing e password riutilizzate: le porte d’ingresso più comuni

Le vie d’accesso più frequenti restano quelle di sempre: phishing e password riutilizzate. I criminali inviano mail, annunci o messaggi che imitano comunicazioni di OpenAI. Parlano di un presunto accesso sospetto, di un problema di fatturazione o della necessità di verificare l’account. Il link porta a una pagina falsa, spesso curata nei dettagli, dove l’utente inserisce le proprie credenziali.

L’altra porta aperta è la password usata ovunque. Se la stessa chiave serve per ChatGPT, posta elettronica e social network, una violazione su un servizio esterno può essere usata per tentare l’accesso anche agli altri account. È il cosiddetto credential stuffing: una tecnica semplice, automatizzata, ma ancora molto efficace.

La prima contromisura, in caso di sospetto, è cambiare subito la password con una chiave unica e robusta. Se l’accesso avviene tramite Google o Microsoft, bisogna modificare la password di quel servizio e controllare la sezione sicurezza. Poi vanno chiuse tutte le sessioni attive, revocate le integrazioni non necessarie e verificati eventuali addebiti. Pochi passaggi, ma da fare subito. Solo dopo si può iniziare a capire che cosa sia stato visto, copiato o usato.