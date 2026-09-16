Così vedi foto e video su WhatsApp senza nemmeno aprire le chat

La novità, comparsa nelle versioni di test dell’app di Meta per Android e in arrivo anche su iPhone, rende più immediato capire che cosa è stato ricevuto quando l’ultimo messaggio non è testo, ma un contenuto condiviso.

Finora, nella schermata principale di WhatsApp, quando l’ultimo messaggio era un contenuto multimediale, l’app si limitava a mostrare una scritta generica: “Foto”, “Video” oppure “Sticker”. Utile, sì, ma non sempre abbastanza per capire davvero che cosa fosse arrivato. Con il nuovo sistema, accanto a quella dicitura comparirà una piccola miniatura, cioè un’anteprima visiva del file ricevuto.

La modifica riguarda la schermata che gli utenti aprono per prima: l’elenco di chat individuali e gruppi, con nome del contatto, orario dell’ultimo messaggio e notifiche ancora da leggere. Non cambia l’impianto dell’app. Non ci sono nuovi menu, né passaggi in più. C’è solo un dettaglio aggiunto, ma subito visibile. E spesso utile.

Due conversazioni che prima sembravano uguali, entrambe ferme alla scritta “Foto”, potranno essere riconosciute al primo sguardo. In una potrebbe esserci un’immagine di lavoro, nell’altra una foto girata in un gruppo di amici. A quel punto sarà l’utente a decidere se aprire subito la chat, rimandare la risposta o lasciare la notifica lì ancora per un po’.

Come funzionano le miniature accanto a Foto, Video e Sticker

La nuova funzione aggiunge una anteprima ridotta accanto alla dicitura già presente nella lista delle conversazioni. Se l’ultimo messaggio è una foto, comparirà la parola “Foto” con una piccola immagine accanto. Se è un video, si vedrà una miniatura del filmato. Per gli sticker, invece, apparirà una versione rimpicciolita dell’elemento inviato.

Un telefono mostra una lista chat con miniature dei contenuti, richiamando le nuove anteprime multimediali nella schermata principale.

Secondo quanto emerso dalle versioni beta, il sistema entra in gioco quando il contenuto multimediale è l’ultimo elemento ricevuto o inviato in quella chat. Non cambia il modo in cui si mandano immagini, filmati o sticker. Cambia ciò che succede dopo, quando si apre WhatsApp e si prova a capire, tra una chat di famiglia e un gruppo di lavoro, quale conversazione richieda attenzione per prima.

Meta non presenta questa novità come una rivoluzione dell’interfaccia. È più una correzione pratica a un piccolo limite di tutti i giorni. Prima si poteva tenere premuta una conversazione per vedere un’anteprima più grande del contenuto, ma il gesto andava ripetuto chat per chat. Ora una parte di quell’informazione arriva direttamente nella lista chat, senza entrare nella conversazione.

Perché la novità aiuta a gestire chat e gruppi affollati

Il vantaggio si vede soprattutto nei gruppi WhatsApp molto attivi, quelli in cui nel corso della giornata arrivano foto, video brevi, sticker, vocali e messaggi di testo uno dietro l’altro. In un gruppo di classe, per esempio, una miniatura può far capire subito se l’immagine riguarda un avviso importante o l’ennesimo contenuto condiviso senza urgenza. Può sembrare poco, ma fa risparmiare tempo.

Lo stesso vale per chi tiene aperte molte conversazioni per lavoro. Un tecnico può riconoscere la foto di un guasto senza aprire tutte le chat dei clienti. Un genitore può distinguere l’immagine mandata dalla scuola da quella inviata in un gruppo informale. In quel momento, la miniatura su WhatsApp diventa un filtro rapido e discreto tra notifiche che spesso sembrano tutte uguali.

Resta un punto importante: le anteprime non cambiano lo stato di lettura dei messaggi. L’utente può vedere un’indicazione visiva del contenuto senza aprire la conversazione e senza far comparire le spunte blu, se sono attive. Una scelta in linea con l’uso quotidiano dell’app, che molti controllano più volte al giorno anche solo per capire se sia il caso di rispondere subito.

Disponibilità su Android e iPhone: beta, aggiornamenti e rilascio graduale

La funzione è stata individuata nella versione beta 2.26.32.11 di WhatsApp per Android, dove le miniature di foto, video e sticker hanno iniziato a comparire nella lista delle conversazioni per alcuni utenti selezionati. La fase di test serve, come sempre, a verificare stabilità, resa grafica e compatibilità con dispositivi diversi, senza cambiare l’ordine degli elementi già presenti nell’app.

Su iPhone, la novità è prevista con l’aggiornamento WhatsApp 26.34.74 disponibile tramite App Store. Anche in questo caso, però, installare l’ultima versione potrebbe non bastare per vedere subito le miniature nella schermata principale. Il rilascio sarà graduale: alcuni account riceveranno la funzione nei primi giorni, altri dovranno aspettare le settimane successive.

Al momento WhatsApp non ha indicato una data unica per l’attivazione su tutti i profili. Chi non vede ancora la novità non deve toccare impostazioni particolari: sarà sufficiente tenere l’app aggiornata e attendere l’attivazione lato server. Quando arriverà, la schermata iniziale offrirà un’informazione in più sui contenuti multimediali, aiutando a scegliere più rapidamente quale chat aprire per prima.