Così WhatsApp si appropria del tuo numero di telefono e della tua scheda

Il motivo è semplice: quel numero serve per verificare identità, recuperare profili, ricevere codici di accesso e confermare operazioni su servizi bancari, social network e app di messaggistica. Il rischio, quindi, non sta nel numero in sé. Sta in ciò che può succedere quando finisce insieme a dati personali, password rubate o informazioni lasciate online.

Il numero di telefono è ormai una sorta di documento parallelo. Lo usiamo per aprire account, ricevere avvisi, confermare pagamenti, recuperare password dimenticate. Per questo, quando finisce nelle mani sbagliate, può diventare il primo pezzo di una frode più grande. David González, ricercatore di ESET Latinoamérica, ha spiegato che il pericolo aumenta quando quel dato viene incrociato con altre informazioni già esposte: nome, email, profili social o credenziali finite in vecchie fughe di dati.

Questo non vuol dire che qualcuno possa leggere le chat solo perché conosce il numero. Va detto chiaramente. Per entrare in WhatsApp serve una verifica, di solito con un codice inviato via SMS o tramite chiamata. Ed è proprio lì che si infilano i criminali: provano a farsi consegnare quel codice dalla vittima, oppure tentano di prendere il controllo della linea telefonica. A quel punto il numero non è più un dato qualsiasi. Diventa una chiave.

Il codice SMS da non condividere mai: così rubano l’account WhatsApp

La truffa più comune resta quella del codice di verifica WhatsApp. Il copione cambia poco: arriva un messaggio da un presunto amico, da un conoscente o da un contatto già compromesso. “Mi è arrivato un codice per errore, puoi mandarmelo?”, scrive il truffatore. A volte aggiunge fretta, una scusa familiare, un tono normale. Ed è proprio questo a renderlo credibile.

Una SIM e uno smartphone con notifiche sfocate, simbolo dei rischi di furto account e truffe legate ai codici di verifica.

Quel codice, però, non è arrivato per sbaglio. Significa che qualcuno sta provando a registrare lo stesso account WhatsApp su un altro dispositivo. Se la vittima lo comunica, l’attaccante può completare la verifica e prendere possesso del profilo. Da lì scrive ai contatti, chiede soldi, inventa emergenze, prova a ottenere altri codici. Una catena veloce, che spesso viene scoperta quando amici e parenti hanno già ricevuto messaggi sospetti. WhatsApp avverte da tempo: il codice SMS non va condiviso mai, nemmeno con persone conosciute.

Se un contatto lo chiede, bisogna fermarsi e controllare da un altro canale, meglio ancora con una telefonata. “Non inviate codici di accesso a nessuno”, ripetono gli esperti di sicurezza. Sembra un consiglio banale. Ma resta una delle difese più efficaci.

SIM swapping e portabilità fraudolenta: quando la linea sparisce dal telefono

Più complicato, e più pericoloso, è il SIM swapping, lo scambio fraudolento della SIM. In questo caso il truffatore non cerca soltanto di ingannare la vittima: prova a convincere l’operatore telefonico a trasferire il numero su una scheda controllata da lui. Per riuscirci può usare dati personali trovati online, documenti falsi o informazioni raccolte con precedenti attacchi di phishing.

Quando l’operazione va a buon fine, il telefono della vittima resta acceso ma perde di colpo la rete mobile. Niente chiamate, niente SMS, spesso nessun segnale. Nel frattempo, chi controlla la nuova SIM può ricevere i messaggi destinati a quel numero, compresi alcuni codici di verifica per i servizi digitali. Una variante è la portabilità fraudolenta, con cui il numero viene spostato verso un altro operatore attraverso una procedura non autorizzata.

I segnali da non ignorare sono abbastanza chiari: perdita improvvisa della linea, avvisi su modifiche del contratto, messaggi legati a richieste mai fatte, tentativi di accesso sconosciuti. In questi casi bisogna chiamare subito l’operatore usando i canali ufficiali, senza cliccare su link arrivati via SMS. Pochi minuti possono fare la differenza, soprattutto se quel numero è collegato a conti bancari, email e profili di lavoro.

Le difese da attivare subito: PIN della SIM, verifica in due passaggi e blocco dell’operatore

La prima protezione è attivare la verifica in due passaggi di WhatsApp, scegliendo un PIN personale e, quando possibile, inserendo anche un indirizzo email di recupero. È una misura semplice, ma mette un ostacolo in più davanti a chi prova a registrare l’account su un altro telefono. Il codice non deve essere scontato: meglio evitare date di nascita, sequenze facili o numeri già usati altrove.

E va conservato con attenzione. Per la linea telefonica, invece, conviene impostare un PIN della SIM e una password solida per l’area clienti dell’operatore. Alcune compagnie offrono anche un blocco della portabilità o controlli più rigidi per evitare modifiche non autorizzate: vale la pena chiedere se siano disponibili. Per gli account più delicati, come email e servizi bancari, gli esperti consigliano inoltre di sostituire, quando possibile, gli SMS con app di autenticazione o chiavi fisiche di sicurezza.

Se si teme che qualcuno abbia preso il controllo di WhatsApp, bisogna provare a registrare di nuovo il proprio numero nell’app e avvisare subito l’operatore se la linea non funziona. Nel frattempo è utile avvertire amici, colleghi e familiari, magari con una chiamata o con un messaggio da un altro canale. “Non rispondete a richieste di denaro o codici”, è l’avviso da far girare. Prima ci si muove, meno spazio resta ai truffatori.