Costa davvero NULLA per 24h: la friggitrice ad aria che ha SCONVOLTO Amazon

Se anche tu sei così stanco di dover sempre evitare il cibo fritto, allora oggi la storia cambia. Infatti, c’è un modo per farlo e questo si chiama friggitrice ad aria Joyami. Se corri su Amazon, la trovi in offerta a 119,04€, invece di 125,30€. Corri subito per portartela a casa a questo prezzo.

Le patatine fritte, sono la tua vera passione? Oggi, puoi davvero gustarti tutto ciò senza olio e grassi, grazie a questa friggitrice con un mega sconto del 5%. Aggiungila al carrello. La troverai scontata automaticamente dal sito al momento del checkout.

Friggitrice ad aria Air Fryer 7,6L a doppio scomparto antiaderente 6 programmi preimpostati

Il cibo fritto è una passione mondiale, a cui nessuno riesce a rinunciare. Non lo devi evitare e ed eliminare dalle tue giornate estive. Mangerai il cibo fritto in maniera super sana grazie a questa friggitrice ad aria davvero unica.

Questa friggitrice ad aria dispone di ben 2 cestelli indipendenti, la friggitrice ad aria XXL consente di cucinare 2 cibi, in 2 modi, contemporaneamente, evitando di cuocere in modo alternato come una tradizionale friggitrice ad aria a cestello singolo.

Inoltee, include ben 6 versatili programmi di cottura preimpostati, con la possibilità di personalizzare la temperatura e i tempi, per cucinare una varietà di cibi diversi come patatine, ali di pollo, frutta secca, torte, pesce e verdure.

Con la tecnologia di circolazione rapida del calore a 360°, l’elevata potenza di riscaldamento di 2850 W, l’efficienza di riscaldamento e la riduzione dei grassi. Aiuta a preparare un pasto veloce.

Non attendere altro tempo oggi stanno finendo la trovi ad un prezzo shock! Oggi è davvero regalata, quindi affrettati, prima che possa davvero andare a ruba.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.