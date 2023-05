Costa POCHISSIMO oggi: scatta e stampa SUBITO con questa Fujifilm Instax

Hai sempre sognato di poter scattare selfie e foto meravigliose nei posti che visiti e poi poterle stampare subito? Beh, pensa che oggi ti porti a casa la Fujifilm Instax Link Wide, a soli 128€, invece di 159,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Una promo a cui davvero non potrai resistere, oggi, ti porti a casa questa stampante bomba con tanto di sconto del 20%. Non ti resta che correre su Amazon, ed aggiungerla al carrello. Così, al checkout la troverai già scontata automaticamente dal sito.

Fujifilm Instax, Link Wide, stampante per smartphone, Wide, Panoramico, colore grigio

Una stampante per smartphone davvero incredibile, che potrà stampare ogni tipo di foto in qualsiasi momento e ovunque tu ti troverai. Un vero selfie, già stampato apposta per te, o da regalare a qualche amico.

Questo modello di Fujifilm Instax, è leggera, compatta, portatile, e tu potrai portare sempre con te la stampante per smartphone e rendere eterno ogni istante. Ma non solo, anche ottenere immagini istantanee di altissima qualità nel formato WIDE, il quale è il più ampio della famiglia instax.

Inoltre, potrai anche scaricare l’app dedicata per personalizzare i tuoi scatti e arricchirli di colori o adesivi, così da mostrare a tutti la tua creatività. Ma potrai anche fare foto dei tuoi video preferiti, selezionare l’istante e poi stampare un istante indimenticabile.

Una Fujifilm davvero incredibile, che ti farà impazzire sul serio. Oggi, la trovi con un mega sconto del 20%. Non ti resta che aggiungerla al carrello, non aspettare ancora troppo. Potrebbe terminare a brevissimo e lo sconto non essere più disponibile. Corri adesso su Amazon, a vederla!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.