Costa poco e vale tantissimo, Xiaomi Redmi A3 col super sconto eBay è imperdibile

Xiaomi Redmi A3 è uno smartphone economico che offre un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un dispositivo affidabile senza spendere troppo. Questo modello è il successore del Redmi A2 e presenta diverse migliorie rispetto al suo predecessore, che lo posizionano in una fascia di mercato più alta rispetto a quella di prezzo. Oggi poi, grazie allo sconto eBay davvero esagerato che dimezza il prezzo di listino, possiamo pagarlo davvero poco. Si tratta di un clamorosissimo MENO 55% che fa crollare il prezzo da 199,90 euro a 89,99 euro! Un ribasso di oltre metà prezzo! Offerta davvero eccezionale, solo su eBay!

Redmi A3 presenta un design semplice ma elegante, con una scocca in plastica che offre una buona sensazione al tatto. Il display, da 6.71 pollici, occupa gran parte della parte frontale del dispositivo, con un notch a goccia che ospita la fotocamera anteriore. La frequenza di aggiornamento è di 90Hz, un plus in termini di fluidità per questa fascia di prezzo. Sul retro troviamo un modulo fotografico sobrio e un lettore d’impronte digitali laterale, integrato nel pulsante di accensione.

Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G85, affiancato da 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Questa configurazione hardware garantisce prestazioni fluide nell’utilizzo quotidiano, permettendo di eseguire senza troppi problemi il multitasking più spinto.

Un altro punto di forza del Redmi A3 è la sua batteria da 5000 mAh, che offre un’ottima autonomia. Con un uso moderato, il telefono può durare facilmente un’intera giornata senza bisogno di ricariche frequenti. La ricarica avviene tramite una porta USB-C, che supporta la ricarica rapida a 10 watt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.