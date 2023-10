Costa POCO ma fa TUTTO: Motorola moto e32s è l'offerta HOT su Amazon

Se attendevi impazientemente l’arrivo della Festa delle Offerte Prime per acquistare un nuovo smartphone Android super economico, questa offerta Amazon sul Motorola moto e32s fa proprio al caso tuo. Infatti, investendo la cifra shock di appena 104€, hai a portata di mano un device Android decisamente valido a un prezzo davvero super conveniente.

Lo smartphone a marchio Motorola crolla del 42% e ti garantisce ugualmente una buona esperienza di utilizzo quotidiana: è perfetto per navigare in rete, telefonare, chattare con gli amici sui social, guardare video, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Prezzo regalo su Amazon per il Motorola moto e32s: occasione imperdibile

Il device della casa alta monta un buon pannello Max Vision da 6.53 pollici super smooth a 90Hz per guardare video ad alta risoluzione, mentre sotto il cofano una mega batteria da 5000 mAh è perfettamente ottimizzata per accompagnarti lungo un giorno intero di utilizzo senza fatica. Sottile, economico e con una costruzione apprezzabile, lo smartphone di Motorola sa anche il fatto suo in ambito fotografico: sul retro, infatti, è presente un modulo fotografico triplo da 16MP per scatti e video di buona qualità.

Insomma, Motorola moto e32s ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone da tutti i giorni: mettilo subito nel carrello di Amazon per acquistarlo al prezzo conveniente di appena 104€.

