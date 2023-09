Costa POCO ma FA TUTTO: Samsung Galaxy A14 ad appena 126€ su eBay

L’offerta eBay sul telefono Android economico Samsung Galaxy A14 è di quelle che lasciano senza parole. Il popolarissimo budget phone, infatti, crolla del 39% assestandosi al prezzo di vendita di appena 126€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

La popolarità del telefono di Samsung è da ricercarsi nella cura impiegata dal colosso sudcoreano durante la progettazione di un telefono, capace di accompagnarti per tutto il giorno senza compromessi o passi falsi.

Appena 126€ su eBay per Samsung Galaxy A14: ora non hai altre scuse

Samsung Galaxy A14, infatti, monta un bel pannello Full HD+ da 6.6 pollici con una buona calibrazione dei colori e una fotocamera frontale per selfie di qualità, mentre sotto il cofano una mega batteria da 5000 mAh è affiancata da un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Il device, inoltre, nonostante il prezzo super conveniente, monta un comparto multimediale davvero niente male: le fotocamere multiple posteriori impiegano un sensore principale da 50 MP per scatti e video ad alta qualità.

Con un prezzo di vendita di appena 126€ e la consegna rapida senza costi di spedizione, il telefono di Samsung rappresenta senza ombra di dubbio la migliore occasione in ambito mobile su eBay.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.